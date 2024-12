Serie C, Union-Padova rinviata per forte vento

E' stata sospesa e rinviata a data da destinarsi, a causa del forte vento, la gara di serie C tra l'Union Clodiense e la capolista Padova. Dopo una prima sospensione di 45 minuti rispetto all'orario di inizio, l'arbitro, Giorgio Vergaro è tornato sul campo con i capitani delle due squadre, verificando che il vento di bora che stava spirando sulla laguna - sulla quale è affacciato lo stadio 'Ballarin' di Chioggia - non permetteva la praticabilità del terreno di gioco. In questi casi il direttore di gara posiziona il pallone in più punti del campo, osservando se la sfera si sposta da sola, spinta dal vento. Così in effetti è stato, ed è arrivata la decisione di sospendere definitivamente l'incontro. Un problema per il calendario della neopromossa 'Union Clodiense, che già dovrà recuperare mercoledì 11 dicembre la gara con l'Atalanta U23, sospesa in quel caso per la nebbia.