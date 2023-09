Serie C, Torres come l'Inter: a punteggio pieno dopo 5 giornate

LEGA PRO

La formazione sarda, solo come i nerazzurri in Europa, ha vinto tutte prime cinque gare di campionato. E ora sogna la promozione

© foto torres Sembra l'Inter, ma è la Torres: 5 giornate di campionato, girone B di Serie C, 5 vittorie. Come nessuno in Italia, come nessuno nei campionati Top in Europa. Sembra l'Inter, già, ma è la Torres, solo che in nerazzurri erano la favorita numero uno per lo scudetto, la formazione sarda, invece, è almeno una mezza sorpresa divenuta splendida realtà grazie a una dirigenza di altissimo livello, un ottimo allenatore, Alfonso Greco, una rosa di qualità e i gol di Luigi Scotto, 4 fin qui. Fatto sta che i rossoblù di Sardegna, un anno fa nelle zone basse della classifica, stanno dominando un campionato difficile, con squadre del livello di Pescara, Cesena, Perugia, Spal o Juve Next Gen, per dirne solo cinque. E stanno dominando con numeri che sono già impressionanti: 10 gol fatti (secondo miglior attacco dietro al Cesena), 2 subiti (miglior difesa), il capocannoniere del torneo (Scotto, come detto, insieme al cesenate Corazza) e già il difficile scontro diretto contro la Carrarese, battuta 2-0 una settimana fa, in archivio.

L'ultimo acuto, perché in fondo pare ci abbiano preso gusto a essere come l'Inter in tutto e per tutto, è l'1-0 in casa del Sestri Levante firmato Zecca. Prima il 3-0 impietoso nel derby contro l'Olbia (a proposito di Inter... e di derby dominati) e il doppio 2-1 contro Rimini e Recanatese.

Il prossimo avversario sulla strada degli uomini del presidente Udassi sarà la Juve Next Gen, terz'ultima e, quindi pericolosa il giusto. Insomma, a Torres c'è tutta l'intenzione di proseguire la striscia di successi per aggiungere un mattoncino a questa lunghissima, e difficile, corsa promozione che è in fondo appena cominciata. Però in questo pezzo di Sardegna si sogna eccome, consci di poter contare sul contributo importante del presidente Udassi, del dg Gadau e del ds Colombino, oltre che sull'acume tattico di mister Greco, esonerato, richiamato per centrare la salvezza un anno fa e poi confermato, evidentemente a ragione, per questo campionato.

La strada è lunga, ma questa partenza esaltante fa ben sperare anche perché la Torres è sospinta da un pubblico da Serie B. E allora sotto con la prossima sfida, perché è la Torres, ma sembra l'Inter e, a questo punto, ha una voglia matta di vedere chi si fermerà per prima.

