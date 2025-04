Serie C: tifosi all'allenamento del Pescara dopo 3 ko

Squadra e staff tecnico del Pescara a rapporto dai tifosi. Questa mattina, prima della rifinitura, la squadra ha ricevuto la visita degli ultras biancazzurri. I tifosi hanno voluto incontrare i giocatori per spronarli in vista delle ultime tre decisive partite di campionato, chiedendo alla squadra il massimo impegno e la massima determinazione per conquistare il miglior piazzamento in vista dei play off. Non è mancata una dura contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. E domani sarà di nuovo campionato per il Pescara che, reduce dal ko nel recupero con l'Arezzo, e dalla terza sconfitta di fila, alle 15 ospiterà il Gubbio. Match da non fallire per i biancazzurri scivolati al quinto posto e decisi a riconquistare almeno la quarta piazza. Con gli umbri a guidare la squadra dalla panchina sarà l'allenatore in seconda Mauro Nardini, a causa della squalifica di Silvio e Mattia Baldini. Sul fronte squadra saranno tutti a disposizione a eccezione di Lancini infortunato. Al rientro dopo aver scontato le tre giornate di squalifica Filippo Pellacani.