Serie C, Potenza senza tifosi a Siracusa

Il Potenza (Serie C, girone C) giocherà mercoledì prossimo, 24 settembre, a Siracusa la gara valida per la sesta giornata di andata senza il supporto dei suoi tifosi. Infatti, come reso noto dall'ufficio stampa della squadra lucana, il prefetto della città siciliana ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Potenza. Dopo cinque giornate, il Potenza è al sesto posto della classifica con otto punti, il Siracusa all'ultimo, ancora fermo a quota zero. (ANSA).
