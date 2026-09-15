Serie C, Potenza-Cavese senza tifosi campani

15 Set 2026 - 10:52
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Si giocherà senza tifosi ospiti la gara del girone C della serie C tra Potenza e Cavese in programma domenica 20 settembre, alle ore 17.30, allo stadio Viviani: il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. Alla base della decisione "la rivalità che - è scritto in una nota diffusa dalla Prefettura potentina - contrappone le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".

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