SERIE C: PARI PESCARA AD AREZZO, L'ENTELLA BATTE LA TORRES

Il Pescara non è andato oltre il pareggio nella gara disputata in casa dell'Arezzo e valida per la 15esima giornata del girone B di Serie C. Gli abruzzesi, fermati sullo 0-0 devono ringraziare un ottimo Plizzari: la truppa di Baldini conserva comunque la vetta della classifica (3 i punti di vantaggio con una gara in meno) davanti a Ternana e Virtus Entella, quest'ultima salita al secondo posto (battuta la Torres in casa) insieme agli umbri di Abate. Umbri che hanno superato per 5-0 la Lucchese con un super Cicerelli. Nel girone A è da registrare il successo del Vicenza: 2-0 sulla Pro Vercelli al Menti. I biancorossi accorciano così sul Padova, primo con quattro lunghezze di vantaggio sul club di Renzo Rosso, fermo in seconda posizione.