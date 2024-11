SERIE BKT APPOGGIA CAMPAGNA #IOLEGGOPERCHÉ

La Lega B appoggia per il nono anno la campagna di #ioleggoperché, un progetto che coinvolgere circa quattro milioni di studenti e oltre 28mila scuole attraverso la donazione di libri alle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Sabato 9 e domenica 10 novembre, in occasione della 13a giornata di campionato, i capitani delle 20 squadre della Serie BKT scenderanno in campo con un libro consegnandolo poi ai bambini presenti a centrocampo. Un gesto per ricordare a tutti i tifosi della B di recarsi nelle librerie dal 9 al 17 novembre per regalare un volume alle biblioteche scolastiche della propria città. Il presidente Balata parla di progetto importante per promuovere fra i ragazzi "la buona abitudine alla lettura, per stimolare la propria mente e contrastare l'abuso di dipendenza digitale che rischia di limitare la creatività e favorire l'isolamento". L'iniziativa nel pre-gara della 13ma giornata sarà di supporto a una campagna social sugli account ufficiali Lega B e alla diffusione di un messaggio speaker di sensibilizzazione negli stadi. "Così come avviene sui campi, con decine di ragazzi che ogni anno crescono nei club della B per i grandi palcoscenici nazionali e internazionali, anche lo studio e la lettura sono componenti fondamentali per la maturazione della persona", sottolinea la Lega B