Serie B, Trapani-Pisa 1-3: Moscardelli trascina i toscani

Colpo del Pisa nel posticipo della 16.ima giornata di Serie B. I nerazzurri espugnano 3-1 il campo del Trapani, inguaiando ulteriormente i siciliani, penultimi in classifica, e agganciando l'ottavo posto a ridosso della zona playoff. Grande protagonista del match è Moscardelli, autore di una doppietta (18' e 67') dopo la rete del vantaggio dei toscani firmato da Pinato dopo appena 1'. Inutile il gol di Pettinari in chiusura di primo tempo. Il Pisa sale quindi a 23 punti, mentre il Trapani resta a 13, a +2 sul Livorno ultimo in classifica.