Serie B, sei giocatori fermati per una giornata

Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della dodicesima giornata di campionato. Dovranno stare fermi per un turno Rachid Kouda (Spezia), Silvio Merkaj (Suedtirol), Bohdan Popov (Empoli) e Filippo Ranocchia, che erano stati espulsi, e Keita Balde (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria), che erano diffidati. Alcune sanzioni riguardano anche i dirigenti e in particolare il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, sarà squalificato fino al 30 novembre e dovrà pagare un'ammenda di 5mila euro "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni offensive". Per responsabilità diretta per il comportamento del presidente, il club toscano è stato a sua volta condannato al pagamento di un'ammenda di 5mila euro. Il Padova, invece, dovrà pagare 6mila euro "per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco tre petardi e numerose bottigliette di plastica".