Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, sei giocatori fermati per una giornata

11 Nov 2025 - 19:02

Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della dodicesima giornata di campionato. Dovranno stare fermi per un turno Rachid Kouda (Spezia), Silvio Merkaj (Suedtirol), Bohdan Popov (Empoli) e Filippo Ranocchia, che erano stati espulsi, e Keita Balde (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria), che erano diffidati. Alcune sanzioni riguardano anche i dirigenti e in particolare il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, sarà squalificato fino al 30 novembre e dovrà pagare un'ammenda di 5mila euro "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni offensive". Per responsabilità diretta per il comportamento del presidente, il club toscano è stato a sua volta condannato al pagamento di un'ammenda di 5mila euro. Il Padova, invece, dovrà pagare 6mila euro "per avere suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco tre petardi e numerose bottigliette di plastica". 

Ultimi video

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

01:59
DICH COMOLLI doppiato DICH

Comolli: "Grazie a John Elkann per l'opportunità, è un privilegio e un onore"

01:31
DICH DAGASSO UNDER 21 DICH

Degasso (U21): "Mi ispiro a Modric, il mio idolo"

01:17
DICH ORSOLINI 2 SU IMPREVEDIBILITA' DICH

Orsolini: "L'imprevedibilità è la mia caratteristica migliore"

01:25
DICH ORSOLINI 1 SU ALTI E BASSI IN NAZIONALE DICH

Orsolini: "Voglio tenermi stretta la maglia azzurra"

01:17
Canada, finale epica

Canada, finale epica

01:03
Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

01:21
DICH PALMESANI U21 PORTIERE FROSINONE DICH

"Palmisani (portiere under 21 del Frosinone): "Buffon e Courtois i miei esempi"

02:15
Il programma di Gattuso

Il programma di Gattuso

01:34
L'Atalanta di Palladino

L'Atalanta di Palladino

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

I più visti di Calcio

SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Mancini, nuova sfida

Mancini, nuova sfida

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:33
Koné: "Alla Roma sto bene, primo posto meritato"
20:30
A Milano stop vendita alcol per Italia-Norvegia
19:02
Cagliari: Belotti torna a casa, recupero con staff medico
19:02
Serie B, sei giocatori fermati per una giornata
18:10
Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di "AperiTotti"