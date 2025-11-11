A Milano stop vendita alcol per Italia-Norvegia

Stop a vendita e consumo di alcolici e superalcolici in occasione della partita Italia-Norvegia, in programma al Meazza di Milano, il prossimo 16 novembre, valevole per la qualificazione per la Coppa del Mondo Fifa 2026. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e della vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l'ordinario consumo con servizio al tavolo. Il divieto sarà in vigore, dalle 8 alle 24 del 16 novembre, nella zona Centro, nella zona Darsena e Navigli, nella zona Sempione e nella zona di Corso Como e, dalle 12 alle 24 del 16 novembre nella zona di San Siro e dintorni.