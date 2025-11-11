Totti e Materazzi protagonisti del primo episodio di "AperiTotti"

Dall'altra parte, Marco Materazzi ha sorpreso con un elogio per un ex rivale e compagno di nazionale: "Per la mia generazione, Alessandro Nesta è stato il difensore più forte in assoluto. Più forte di Maldini e Baresi, per me. Da suo ammiratore, quando ho dovuto sostituirlo nella nazionale del 2006 ho sperato fino all’ultimo che rientrasse". L'ex difensore nerazzurro ha poi rievocato la più grande delusione della sua carriera: "Baratterei quello scudetto del 5 maggio 2002 con altri due o tre che poi ho vinto. Era l'anno della ricostruzione e nessuno si aspettava arrivassimo lì".