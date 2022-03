Serie B: pari in extremis e primato per il Lecce, colpo salvezza del Vicenza

SERIE B

I pugliesi, in superiorità numerica, agguantano l’1-1 a Perugia e raggiungono la Cremonese in vetta alla classifica

Il Lecce, nonostante l’uomo in più per quasi tutto il match, raggiunge l’1-1 solo nel finale su rigore a Perugia e aggancia la Cremonese in vetta alla classifica della Serie B. Vittoria fondamentale invece in chiave salvezza per il Vicenza, che in casa si libera 3-1 della Ternana, mentre finisce 0-0 tra Crotone e Alessandria nell’altro match delle zone basse. E’ 1-1 Ascoli-Frosinone nella lotta playoff. Cosenza-Benevento rimandata per Covid.

ASCOLI-FROSINONE 1-1

Il Frosinone agguanta il pareggio nel finale e resta in zona playoff, mentre l’Ascoli perde l’occasione di scavalcare proprio i ciociari in classifica. Al Del Duca è Bidaoui a sbloccare la situazione al 20’, ma poi i marchigiani non ammazzano la partita e al minuto 84’ arriva la beffa col tiro di Boloca che supera il portiere grazie a una deviazione decisiva.

CROTONE-ALESSANDRIA 0-0

Niente gol e un punto ciascuno nella sfida salvezza dello Scida. Maric assoluto protagonista (soprattutto in negativo) tra i padroni di casa: prima va in gol al 5’ ma la rete viene annullata dal Var per un tocco di mano, poi al 70’ si fa parare il rigore del possibile vantaggio. I grigi, che nel finale restano anche con un uomo in meno, escono da Crotone con un punto prezioso mentre i calabresi sprecano una grande occasione.

VICENZA-TERNANA 3-1

Crede sempre di più nella salvezza il Vicenza che ottiene la seconda vittoria nelle ultime tre partite e compie un bel passo verso la zona playout. Ternana invece sempre a distanza di sicurezza dalle parti pericolose della classifica. Il match è chiuso già nel primo tempo con la doppietta di Diaw e il tris di Teodorczyk, nella ripresa Donnarumma accorcia le distanze ma ormai è troppo tardi e nel recupero ci pensa il Var ad annullare il 3-2.

PERUGIA-LECCE 1-1

Frenata del Lecce che si salva solo su rigore nel finale a Perugia, nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, e aggancia la Cremonese in vetta alla classifica. La partita sembra in discesa per i pugliesi quando al 44’ Kouan riceve il secondo giallo, ma i giallorossi non ne approfittano e passano in svantaggio a metà ripresa con il gol dell’ex di Olivieri. La sconfitta sembra servita, ma all’89’ Santoro colpisce di mano in area e l’arbitro indica il dischetto per il Lecce: Coda trasforma salvando i suoi.