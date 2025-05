L'Aia ha designato Gianluca Manganiello e Fabio Maresca come arbitri delle semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. Manganiello dirigerà Cremonese-Juve Stabia in programma domenica 25 alle 17.15 con al Var Pairetto e Zufferli. Maresca sarà l'arbitro di Spezia-Catanzaro in programma alle 19.30 sempre di domenica 25. Al Var ci saranno Aureliano e Rapuano.