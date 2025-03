Serie B, Laurientè miglior giocatore del mese di febbraio

Armand Laurienté è il miglior calciatore del mese di febbraio della Serie BKT. L'attaccante del Sassuolo è stato votato dai giornalisti di Dazn, broadcaster ufficiale del campionato, da Stats Perform e dal content creator Michele Danese. Il calciatore riceverà il riconoscimento ideato da BKT, title sponsor del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B, in occasione del match Sassuolo-Bari, valido per la 29/a giornata di campionato, nel corso del cerimoniale pre-gara. I dati Opta relativi al mese di febbraio dicono che Laurienté è il giocatore che ha partecipato a più gol (cinque, quattro reti e un assist) e anche quello che ha messo a segno più marcature nel periodo considerato. Nello specifico, ha realizzato più gol di chiunque altro da dentro l'area di rigore (tre) e, insieme ad Andrea Adorante, è stato uno dei due calciatori ad aver effettuato più conclusioni nello specchio della porta: sette. Inoltre, tra coloro che hanno realizzato più di un gol nel mese di febbraio nella Serie BKT, Laurienté è uno dei due, insieme a Emanuele Zuelli, con la percentuale realizzativa più alta: 50%. Dotato di gran dribbling e velocità palla al piede, l'attaccante francese del Sassuolo è in grado di svariare su entrambe le fasce del fronte offensivo, rivelandosi spesso imprevedibile e pericoloso. Dopo una serie di esperienze in Francia tra le fila del Rennes e del Lorient, Laurienté si veste di neroverde a partire dal 2022. Con 13 gol e 5 assist messi finora a referto in 25 presenze, risulta essere il calciatore più decisivo del campionato e in piena corsa per la conquista del Pablito, il premio riservato al capocannoniere della Serie BKT.