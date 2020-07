Serie B: la Virtus Entella si butta via, la Juve Stabia le strappa un punto

SERIE B

Importante e sudatissimo pareggio interno per la Juve Stabia, che tra le mura amiche subisce a lungo l'iniziativa della Virtus Entella ma alla fine strappa un 1-1 che potrebbe avere un peso non indifferente nella corsa alla salvezza. Gli ospiti si portano in vantaggio al 40' grazie a Mazzitelli e sprecano diverse occasioni per raddoppiare. Dopo le contemporanee espulsioni di Coppolaro e Canotto, però, arriva il rigore che Forte trasforma al 67'.



JUVE STABIA-VIRTUS ENTELLA 1-1

La Juve Stabia torna a muovere la sua classifica per la prima volta dall'8 marzo, quando riuscì a battere per 3-1 Spezia. Da allora erano arrivati 4 ko di fila, che avevano complicato non poco i piani di salvezza gialloblù. Diventa così pesantissimo il pareggio interno ottenuto contro una Virtus Entella che si allontana dalla zona playoff e ha molto da rimproverare a se stessa. I liguri partono meglio sin dai primi minuti, con uno Schenetti particolarmente ispirato. Per i padroni di casa è soprattutto Canotto a provare a mettere in difficoltà l'Entella, che però termina il primo tempo meglio degli avversari in un torrido stadio Menti. A dieci minuti dall'intervallo, infatti, Schenetti si ritrova tutto solo a centro area ma spedisce clamorosamente alto. Non sbaglia invece Mazzitelli, che al 40' si inventa un tiro-cross che inganna Provedel dopo la decisiva deviazione di Addae. E prima ancora della conclusione del primo tempo, lo stesso Provedel salva il potenziale raddoppio su Schenetti e poi Sala.

Nella ripresa sono invece Paolucci e Morra ad avere due colossali occasioni per andare in gol, ma sbagliano mira. La partita si innervosisce, e nel giro di pochi secondi vengono espulsi Coppolaro e Canotto per reciproche scorrettezze. Poi Crimi dalla panchina per proteste. Sembra finita, ma su un'iniziativa di Bifulco (appena entrato in campo) arriva il fallo di Sala in area: è rigore, che Forte trasforma al 67'. Lo stesso attaccante di casa ha anche l'occasione per raddoppiare, poi riprende la sinfonia dell'Entella: Toscano, Rodriguez, e Mancosu, tutti entrati nel finale, tentano di trovare quel gol che per i biancocelesti non arriva. E i rimpianti per i chiavaresi non mancano.