Serie B, la 34esima giornata si recupera il 13 maggio: "Decisione a larghissima maggioranza"

Le gare della 34esima giornata di Serie B, rinviate oggi per la scomparsa di Papa Francesco, si recupereranno il prossimo 13 maggio. Lo ha deciso l'Assemblea di Lega Serie B convocata oggi con carattere d’urgenza. "Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni - si legge nella nota diffusa poco fa -. Avallando così la proposta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili. Confermate quindi tutte le date di calendario previste, a partire dalla 35a giornata che si disputerà il prossimo venerdì 25 aprile. In seguito a questa scelta le date playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni, allo stesso modo saranno comunicati gli orari della 34a giornata".