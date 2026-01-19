Serie B, il Padova cambia proprietario: il nuovo patron è Alessandro Banzato

"Siamo contenti di essere qui, qualcuno di voi negli scorsi mesi ne ha già parlato con me e oggi sono molto contento che alla fine siamo riusciti a fare questa operazione. Se siamo qui è grazie a molte persone, Peghin prima di tutti: lui è molto discreto nonostante ci conosciamo molto bene, complimenti a te. Grazie a Joseph perché da quando questa cosa è nata il primo approccio che abbiamo avuto è stato quello di dirci le nostre condizioni, e il giorno dopo avevamo già capito che le cose sarebbero andate a buon fine", le prime parole di Banzato.