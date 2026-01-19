Serie B, il Padova cambia proprietario: il nuovo patron è Alessandro Banzato

© padovacalcio.it
Cambio della guardia alla guida del Padova Calcio: è ufficiale infatti il passaggio di proprietà da Joseph Oughurlian ad Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete. Francesco Peghin resta nella carica di presidente. L’operazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa questo pomeriggio.
"Siamo contenti di essere qui, qualcuno di voi negli scorsi mesi ne ha già parlato con me e oggi sono molto contento che alla fine siamo riusciti a fare questa operazione. Se siamo qui è grazie a molte persone, Peghin prima di tutti: lui è molto discreto nonostante ci conosciamo molto bene, complimenti a te. Grazie a Joseph perché da quando questa cosa è nata il primo approccio che abbiamo avuto è stato quello di dirci le nostre condizioni, e il giorno dopo avevamo già capito che le cose sarebbero andate a buon fine", le prime parole di Banzato.
"Con un messaggio su WhatsApp ci eravamo già capiti, mancava ovviamente parlare con i vertici societari ma sin da subito abbiamo avuto una forte fiducia reciproca: la parola è molto importante quando si fanno gli affari. Grazie ad Alessandra Bianchi, senza di lei non saremmo mai riusciti a fare tutto questo. Grazie a Massimiliano Mirabelli, che ha messo forse il punto decisivo per partire con questa operazione. Grazie a tutta la società", ha aggiunto. "
Il presidente resterà Peghin, in consiglio entra mio figlio Giovanni e più avanti vedremo se ci saranno altri ingressi. Il nostro obiettivo è costruire una società ambiziosa, un'ambizione che deve poggiarsi su basi solide: per essere ambiziosi le basi sono fondamentali. Le cose fino adesso stanno andando bene, andiamo avanti così per raggiungere i nostri obiettivi", ha concluso.