Serie B, il Brescia vola con la Reggina. La Cremonese stende il Como

SERIE B

Le Rondinelle espugnano il Granillo con la doppietta di Ayé e sono seconde. Buonaiuto e Baez lanciano i grigiorossi nel derby lombardo

Brescia e Cremonese proseguono la loro corsa nella parte alta della classifica di Serie B. Nella 19ª giornata, le Rondinelle vincono 2-0 sul campo della Reggina grazie alla doppietta firmata nel primo tempo da Ayé, scommessa vinta da Filippo Inzaghi. I grigiorossi si aggiudicano il derby lombardo contro il Como con lo stesso punteggio, scritto dai gol di Buonaiuto in apertura e Baez nel finale, con gli ospiti in dieci per il rosso a Vignali.

REGGINA – BRESCIA 0-2

Inzaghi lancia Ayé, Ayé lancia il Brescia. L’attaccante francese fa vincere la scommessa all’allenatore delle Rondinelle, che lo schiera titolare per la prima volta in stagione e viene ripagato con la doppietta decisiva per espugnare il Granillo di Reggio Calabria. Il classe ’97 sblocca l’incontro al 16’, quando si inserisce in corsa sul pallone verticale di Van de Looi, si difende dal ritorno di Stavropoulos e infila Micai in uscita. Con la Reggina in difficoltà, Ayé si ripete alla mezz’ora con un meraviglioso destro a giro del limite dell’area a togliere le ragnatele dal sette: è il 2-0 definitivo. I calabresi provano a reagire timidamente, senza trovare la porta nei tentativi di Galabinov e Cortinovis. Con questa vittoria, il Brescia protegge la seconda posizione in campionato, mentre la Reggina incappa nella sesta sconfitta nelle ultime sette di campionato.

CREMONESE – COMO 2-0

Vittoria dopo vittoria, la Cremonese sogna sempre più in grande. I grigiorossi battono 2-0 il Como nel derby lombardo e colgono il quarto successo consecutivo in campionato. Allo Zini, i padroni di casa sbloccano l’incontro dopo appena 4’: sul rinvio di Carnesecchi, Varnier sbaglia il colpo di testa all’indietro e agevola la giocata di Buonaiuto, lesto nel controllare e infilare Facchin sul primo palo. Gli ospiti reagiscono con La Gumina, che prima spedisce alto da buona posizione e poi trova l’opposizione di Carnesecchi. La Cremonese controlla l’incontro e al 57’ passa in superiorità numerica per l’espulsione a Vignali, a cui viene comminato il secondo giallo per il fallo su Valeri. Forte dell’uomo in più, la squadra di casa chiude i conti al 74’ con il 2-0 di Baez su cross di Zanimacchia. L’ultima speranza del Como si spegne sull’incrocio dei pali colpito con la botta da fuori di Cagnano. La Cremonese sale quindi in terza posizione a 35 punti, il Como resta a 25.