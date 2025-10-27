Logo SportMediaset

Calcio

Serie B, giudice sportivo: una giornata a Palmiero dell'Avellino

27 Ott 2025 - 18:50

Un giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo della Serie B, Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'Aia. Moreno Frigerio, in relazione alle partite della 9/a giornata. Si tratta di Luca Palmiero dell'Avellino, espulso "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Una giornata di squalifica è stata inflitta anche all'allenatore della Sampdoria Angelo Gregucci "per avere, al 26' del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di stop per l'allenatore dei portieri del Modena, Matteo Tomei, "per avere, al 27' del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale". 

