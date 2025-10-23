Bologna, il vice Niccolini: "Vittoria per Italiano, tre punti importanti"

"Abbiamo avuto un approccio importante - dice Niccolini - siamo andati subito sul 2-0 e avremmo potuto chiuderla. Non ci siamo riusciti e soffrire un po' in trasferta ci sta. Ma nel secondo tempo, dopo il 2-1, abbiamo ripreso il controllo: se siamo mancati in qualcosa è stato in lucidità e altruismo, nel non concretizzare le tante occasioni che abbiamo avuto per segnare di nuovo e chiudere i conti". Niccolini elogia Dallinga, autore di un assist e di un gol: "Anche l'anno scorso aveva fatto ottime prestazioni. Stasera ha giocato a tutto campo, ha segnato, poteva farne altri, ha lavorato per gli altri. Ha qualità e stasera le ha messe a disposizione del Bologna".