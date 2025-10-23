Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, Dzeko: "Giocare con due punte è un vantaggio, ma decide il mister. L'importante è vincere"

23 Ott 2025 - 21:16
© Getty Images

© Getty Images

La Fiorentina fa due su in Conference, batte a Vienna il Rapid e può ora tornare a concentrarsi sul campionato. Un successo così commentato da Edin Dzeko al termine del match: "Non so se è stata la migliore partita nostra - ha dichiarato l'attaccante bosniaco - ma ogni vittoria porta sempre qualcosa di positivo. Adesso bisogna tornare a vincere anche in campionato, perché siamo in ritardo e dobbiamo dare di più. Adesso bisogna tornare a vincere anche in campionato, perché siamo in ritardo e dobbiamo dare di più. Dopo sette partite senza vittoria, c'è pressione. Giochiamo la prossima in casa e speriamo che arrivino i tre punti anche se non sarà facile perché il Bologna è una squadra che gioca bene”. Quando siamo in due davanti, secondo me come la vedo io il calcio, come lo vedo in campo, penso che per tutte e due può essere una cosa importante che hai un compagno vicino. Ma anche per la squadra: quando siamo in difficoltà ci sono sempre due punte come riferimento puoi giocare sia la palla lunga che la palla rasoterra tra di loro. Ovviamente è una soluzione, però il mister decide. Il mister sicuramente prepara la partita al massimo"

22:10
Sassuolo, le ultime verso la Roma: Boloca out, in dubbio Muharemovic
21:46
Atalanta, Kolasinac ancora out contro la Cremonese
21:41
Bologna, il vice Niccolini: "Vittoria per Italiano, tre punti importanti"
21:25
Fiorentina, Pioli: "Ora ributtiamoci sul campionato con grande determinazione"
21:16
