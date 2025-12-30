Logo SportMediaset

Calcio

Serie B e Mit, prosegue impegno per promozione città e Made in Italy

30 Dic 2025 - 15:04

Prosegue anche per il girone di ritorno della stagione 2025/2026 l'impegno della comunità della Serie BKT nel promuovere le eccellenze culturali, imprenditoriali e naturalistiche, del nostro Paese. Insieme al Ministero del Turismo, attraverso il progetto "Dallo Stadio all'Italia. In campo, la Bellezza", il campionato che rappresenta la passione italiana al 100% diviene sempre più l'ecosistema ideale per raccontare e diffondere le eccellenze locali attraverso i propri eventi, trasformando ogni partita in un'occasione per mettere in risalto l'identità e le bellezze delle città d'Italia. L'obiettivo rimane il medesimo per cui si è lavorato in questi mesi, rafforzare la sinergia tra calcio e turismo, partendo dalla forza aggregativa dello sport più seguito in Italia e nel mondo. La passione per la squadra del cuore diventa così non solo un elemento di appartenenza, ma anche uno strumento perscoprire e valorizzare nuove mete turistiche, promuovendo al tempo stesso la ricchezza culturale, storica e paesaggistica dei territori italiani. "La promozione dei territori attraverso lo sport è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico - spiega la Ministro del Turismo Daniela Santanchè - 'Dallo Stadio all'Italia' rappresenta un'importante opportunità per connettere i tifosi alle bellezze delle nostre città, specialmente quelle meno conosciute, trasformando ogni partita in un viaggio discoperta. Siamo convinti che lo sport possa essere un potente veicolo di attrazione turistica, capace di attrarre visitatori e promuovere l'autenticità del Made in Italy".

'Il calcio è un potente strumento per la promozione del turismo e veicolo di marketing territoriale - afferma il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Eventi sportivi, come partite e ritiri delle squadre, attirano visitatori e creano opportunità di crescita economica e culturale per le località coinvolte. Non si tratta semplicemente di un'opportunità, ma piuttosto di un dovere per le istituzioni sportive lavorare e cogliere al meglio ciò che il nostro sport è in grado di generare. Ringraziamo il Ministero del Turismo per averci dato la possibilità di costruire qualcosa insieme, unire le nostre forze significa dare ancora maggiore incisività ai progetti'. Il progetto si articola in più linee di azione integrate e complementari: dalla produzione di contenuti video esclusivi per celebrare le città della Serie BKT (sottotitolate in inglese), fino ad attività di visibilità in tutti gli stadi, azioni di digital advertising e pubblicazioni a mezzo stampa. "Dallo Stadio all'Italia. In campo, la Bellezza" intende moltiplicare il valore del posizionamento turistico delle città ospitanti il campionato, utilizzando lo sport come catalizzatore di nuove forme di attrattività, promuovendo in questo modo il turismo culturale, sportivo ed enogastronomico, valorizzando al contempo il Made in Italy generando un impatto economico positivo sui territori, stimolando ospitalità e indotto locale.

