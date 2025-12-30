Serie B e Mit, prosegue impegno per promozione città e Made in Italy

Prosegue anche per il girone di ritorno della stagione 2025/2026 l'impegno della comunità della Serie BKT nel promuovere le eccellenze culturali, imprenditoriali e naturalistiche, del nostro Paese. Insieme al Ministero del Turismo, attraverso il progetto "Dallo Stadio all'Italia. In campo, la Bellezza", il campionato che rappresenta la passione italiana al 100% diviene sempre più l'ecosistema ideale per raccontare e diffondere le eccellenze locali attraverso i propri eventi, trasformando ogni partita in un'occasione per mettere in risalto l'identità e le bellezze delle città d'Italia. L'obiettivo rimane il medesimo per cui si è lavorato in questi mesi, rafforzare la sinergia tra calcio e turismo, partendo dalla forza aggregativa dello sport più seguito in Italia e nel mondo. La passione per la squadra del cuore diventa così non solo un elemento di appartenenza, ma anche uno strumento perscoprire e valorizzare nuove mete turistiche, promuovendo al tempo stesso la ricchezza culturale, storica e paesaggistica dei territori italiani. "La promozione dei territori attraverso lo sport è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico - spiega la Ministro del Turismo Daniela Santanchè - 'Dallo Stadio all'Italia' rappresenta un'importante opportunità per connettere i tifosi alle bellezze delle nostre città, specialmente quelle meno conosciute, trasformando ogni partita in un viaggio discoperta. Siamo convinti che lo sport possa essere un potente veicolo di attrazione turistica, capace di attrarre visitatori e promuovere l'autenticità del Made in Italy".