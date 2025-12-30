Logo SportMediaset

Calcio

Serie A: Guida arbitrerà Inter-Bologna, Massa per Lazio-Napoli

30 Dic 2025 - 16:03

Sarà l'arbitro Abisso di Palermo a dirigere, venerdì 2 gennaio, l'anticipo della 18/a giornata di serie A, Cagliari-Milan. Sono stati invece designati Collu di Cagliari per Juventus-Lecce e Fabbri di Ravenna per Atalanta-Roma, in programma sabato 3 rispettivamente alle 18 e alle 20.45. Massa di Imperia dirigerà invece, nel lunch match di domenica 4, Lazio-Napoli, mentre Inter-Bologna, posticipo di domenica sera, è stata affidata a Guida di Torre Annunziata. Queste le altre designazioni: Como-Udinese, Arena; Genoa-Pisa, Chiffi; Sassuolo-Parma, Feliciani; Fiorentina-Cremonese, La Penna; Verona-Torino, Rapuano.

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

La svolta di Conte

La svolta di Conte

Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

La "guerra" di Conte

La "guerra" tra Conte e Chivu

L'abbraccio per De Rossi

L'abbraccio di Roma per De Rossi

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

Kings World Cup Nations 2026: l'Italia si presenta

De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

