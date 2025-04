Serie B donne, Ternana e Parma ad un passo dalla Serie A

Ternana Women e Parma hanno un appuntamento con la Serie A. In caso di vittoria, sabato sia le umbre che le emiliane possono festeggiare la promozione con quattro giornate di anticipo in una stagione dominata sia dalla squadra di Antonio Cincotta che da quella di Salvatore Colantuono, arrivate a un passo dal traguardo. Ad aprire il sabato pre-pasquale, alle ore 12, sarà la sfida del 'Gubbiotti' di Narni tra la Ternana Women e la Freedom, squadra che a inizio stagione eliminò le rossoverdi dalla Coppa Italia; alle 15, con tutte le altre partite del 26° turno in programma, spicca Parma-Genoa, scontro diretto tra la seconda e una delle due terze in classifica: in caso di successo, le emiliane attualmente a +10 con 15 punti disponibili si renderebbero irraggiungibili, potendo quindi brindare a una Serie A già vissuta nella stagione 2022-23. Il Genoa, però, ha bisogno di punti per mantenersi in terza posizione.