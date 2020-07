Serie B: Crotone, cinquina promozione a Livorno

36.IMA GIORNATA

Nella 35esima giornata di Serie B, il Crotone vince 5-1 sul campo del Livorno e consolida il secondo posto in classifica, passaporto per la Serie A. I padroni di casa si portano in vantaggio con Trovato, ma gli ospiti li raggiungono con Zanellato, poi li sorpassano con una doppietta di Simy e i gol di Gerbo e Molina. Nulla cambia in classifica, invece, per la squadra di Filippini, ultima forza del campionato a 21 punti. Se lo Spezia non batte la Cremonese, calabresi promossi con due turni di anticipo.

LIVORNO-CROTONE 1-5

A Stroppa e ai suoi servono tre punti per consolidare la seconda posizione mettendo ben più di un piede in Serie A, e li trovano rimontando a un inaspettato vantaggio iniziale del Livorno. Il Crotone, infatti, conduce per tutto il primo tempo, ma al 12’ una svista di Marrone regala palla a Morelli; questi crossa per Trovato, che di prima porta sull’1-0 gli amaranto. Nonostante lo svantaggio, gli ospiti non si scompongono ed entro l’intervallo segnano tre reti: al 31’ Messias prova dalla distanza, Ricci respinge, ma Zanellato infila il tap-in; al 35’ è ancora Messias, in grande spolvero, a mettere in mezzo per Simy, che non sbaglia; infine, al 40’, Gerbo deposita in rete una palla che arriva dalla bandierina calciando al volo. Nella ripresa, non cambia lo scenario, con il Crotone che conduce le danze e il Livorno che fatica. Gli ospiti calano quindi il poker al 55’, con Molina in gol su una brutta respinta di Ricci, a sua volta impegnato da Barberis. Al 59’, infine, Marie-Sainte trattiene Simy in area: è rigore per il Crotone, trasformato dallo stesso nigeriano. Il successo porta i rossoblù a quota 65 punti.