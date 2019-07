Si terrà domani, martedì 23 luglio, alle 13.30 presso la sede di via Rosellini a Milano, l'assemblea ordinaria della Lega B. All'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del presidente, la discussione sulle date della prossima Serie Bkt e sulle modalità di svolgimento dei playoff/playout. Spazio anche per il budget 2019/2020 e per il completamento del consiglio direttivo. Verrà affrontato inoltre il capitolo relativo alla mutualità di sistema, con il piano economico-finanziario per il 2019/2020.