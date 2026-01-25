Serie A Women: vincono Roma, Inter, Milan e Napoli

La Roma batte il Genoa, l'Inter acciuffa la vittoria all'ultimo respiro in casa del Como, 3-0 del Milan sulla Ternana e 2-0 del Napoli in esterna con il Sassuolo. Si chiudono con questi risultati i posticipi domenicali dell'11/a giornata della Serie A Women Athora 2025/26 - ultima del girone d'andata - che si completerà con il posticipo di lunedì 26 tra Juventus e Parma. Le giallorosse conquistano il nono successo nel torneo, salgono a 28 punti in classifica e mantengono sette lunghezze sulle nerazzurre, seconde in solitaria a quota 21 dopo la sconfitta della Fiorentina nell'anticipo del sabato con la Lazio.