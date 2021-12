Serie A, Vlahovic e Simeone guidano la Top 11 dell'andata

Il girone di andata della stagione 2021/2022 di Serie A si è appena concluso. Classifica alla mano, è l'Inter la squadra ad aver raccolto più punti, ma al giro di boa del campionato nella "Top 11" stilata sulla base dei dati Opta c'è spazio per diversi club: dal Milan alla Juve, passando per Atalanta, Napoli, Torino, Fiorentina e Verona. Un 4-3-1-2 a trazione anteriore con Handanovic tra i pali, Cuadrado, Bremer, De Ligt e Theo Hernandez in difesa, Fabian Ruiz, Brozovic e Calhanoglu in mediana e davanti Pasalic trequartista alle spalle del tandem d'attacco Simeone-Vlahovic.