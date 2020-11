Serie A, Torino-Sampdoria 2-2: Quagliarella ribalta la situazione, Meité firma il pari definitivo

SERIE A

Finisce 2-2 uno dei due posticipi della nona giornata di Serie A tra Torino e Sampdoria. Belotti porta in vantaggio i granata dopo una bell’iniziativa di Singo; i blucerchiati ribaltano il risultato a inizio ripresa con Candreva (54’) e Quagliarella (63’), che sfrutta alla perfezione con un destro al volo un bell’assist dell’ex interista. Quando la formazione di Giampaolo sembra surclassata, ci pensa Meité a ristabilire la parità a 13’ dalla fine. lapresse

LA PARTITA

Pareggio giusto tra due formazioni che hanno lottato entrambe fino alla fine per potere uscire imbattute dallo Stadio Olimpico Grande Torino: i blucerchiati si illudono con la rimonta nella ripresa ma rischiano seriamente il ko, se non fosse stato per un super Audero.

Inizio aggressivo del Torino, stabilmente nella metà campo avversaria per non far ragionare i portatori di palla blucerchiati. Al 7’ Belotti porterebbe in vantaggio i padroni di casa, ma il Var annulla per fuorigioco dello stesso Gallo sul tocco di Linetty. Il capitano del Torino è comunque in grande serata e porta in vantaggio i suoi al 25’: Singo sfrutta con una giocata un’ingenuità di Augello, convinto che il pallone fosse uscito in rimessa laterale, fugge sulla destra e mette un pallone sul secondo palo che Belotti non può sbagliare a porta vuota in scivolata col destro. Il Var questa volta dà ragione alla formazione di Giampaolo (ancora assente in panchina causa Covid), confermando che il pallone non fosse uscito dal campo.

La Sampdoria ha un paio di sussulti con Candreva: l’ex interista prima perde il tempo della giocata, non calciando di prima e facendosi chiudere da Ansaldi, poi poco dopo viene murato da Lyanco dopo avere tirato quasi a botta sicura. Nel finale di primo tempo lo stesso Candreva serve sulla testa di Quagliarella l’occasione dell’1-1, ma la traiettoria del pallone s’impenna sopra la traversa. Il grande attivismo di Candreva viene suggellato dal suo gol, che vale il pari sampdoriano al 54’: tacco di Quagliarella, deviano da Rincon, e sinistro potente rasoterra che buca Sirigu sotto le gambe. Gli ospiti prendono così il sopravvento e ribaltano il risultato al 63’: gran palla di un ottimo Candreva a scavalcare la difesa e destro vincente al volo spalle alla porta di Quagliarella. Lo scatto d’orgoglio del Torino porta Meité a ristabilire la parità al 77’ con un colpo di testa sul secondo palo sul corner tagliato di Verdi. Quest’ultimo poco dopo sfiora il clamoroso 3-2, ma viene fermato da una prodezza di Audero, che si salva anche su Lyanco.

LE PAGELLE

Belotti 7 – Si vede annullare dal Var un gol per fuorigioco in avvio di match, ma poi porta comodamente in vantaggio i granata sfruttando un traversone dalla destra di Singo.

Singo 6,5 – Ottima la sua vivacità sulla destra, che porta poi anche al gol di Belotti; la retroguardia della Sampdoria fa molta fatica a contenere le sue azioni personali, soprattutto nel primo tempo.

Rincon 5,5 – Sfortunato (ma anche poco reattivo) sulla deviazione involontaria che favorisce l’ingresso vincente in area di Candreva per l’1-1, dopo l’assist di Quagliarella.

Candreva 7 – È la migliore partita disputata con la maglia blucerchiata. Già nel primo tempo va vicino al pareggio in almeno due buone occasioni, per poi trovarlo a inizio ripresa e regalare l’assist a Quagliarella.

Quagliarella 6,5 – Dopo una prima parte di match complicata, si sveglia nel secondo tempo con un gran gol dei suoi: splendido il suo destro al volo sull’assist dalle retrovie di Candreva.

Augello 5 – Sbaglia completamente in occasione del gol del momentaneo 1-0 per il Torino, fermandosi ingenuamente su Singo, essendo convinto che il pallone fosse finito in fallo laterale.

IL TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 2-2

Torino (3-5-2) Sirigu 6; Bremer 5,5, Lyanco 6, Rodriguez 5,5 (25’ st Verdi 6); Singo 6,5, Meité 6,5, Rincon 5,5, Linetty 6, Ansaldi 5,5 (25’ st Murru 6); Belotti 7, Zaza 6. A disp.: Rosati, Milinkovic-Savic, Izzo, Segre, Edera, Bonazzoli, Nkoulou, Kryeziu, Horvath, Buongiorno All.: Giampaolo, in panchina Conti 6

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Yoshida 5,5 (1’ st Tonelli 5,5), Ferrari 5,5, Augello 5; Candreva 7, Thorsby 6, Ekdal 6 (1’ st Silva 6), Jankto 6 (1’ st Damsgaard 5,5); Verre 5,5 (1’ st Gabbiadini 6), Quagliarella 6,5 (38’ st Ramirez sv). A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Askildsen, Regini, La Gumina, Léris. All.: Ranieri, in panchina Benetti 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 25’ Belotti (T), 9’ st Candreva (S), 18’ st Quagliarella (S), 32’ st Meité (T)

Ammoniti: Tonelli (S), Lyanco (T), Ferrari (S)

Espulsi: –