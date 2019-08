Nike Merlin è il nuovo Lega Serie A Official Ball che sarà utilizzato nel corso della stagione 2019-2020 sui campi di Serie A TIM, Coppa Italia, Supercoppa italiana e delle competizioni Primavera TIM. Il pallone da calcio Nike Merlin per la stagione 2019-2020 è caratterizzato da design, materiali e costruzione avanzati che lo rendono degno di essere il pallone ufficiale della Serie A TIM. Composto da soli 4 panel, il pallone è dotato di una ampia superficie da colpire, garantendo maggiore precisione e controllo. Le scanalature Nike Aerowtrack invece consentono una migliore traiettoria in volo. Il pallone è dotato di Urban Grip, una versione aggiornata della tecnologia Nike All Conditions Control (ACC) che garantisce una maggiore trazione su tutte le superfici e in qualsiasi condizione atmosferica, ed è costruito con una camera d'aria in lattice avvolta in materiali brevettati per favorire una pressione dell'aria più costante e per mantenere la forma. Nel nuovo pallone c’è una predominanza del bianco, mentre il giallo, l’arancio e l’azzurro servono a catturare l’attenzione dei calciatori e ad aiutarli a identificare rotazione, velocità e traiettoria il più rapidamente possibile.