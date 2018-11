Serie A, su Canale 5 torna Pressing: Vieri ospite d'eccezione

11/11/2018

Appuntamento da non perdere questa sera alle 23.20 su Canale 5 con “Pressing”. Ospite d'eccezione del programma di attualità sportiva curato dalla redazione di SportMediaset diretta da Alberto Brandi sarà infatti Christian Vieri, che commenterà in studio la supersfida del Meazza tra Milan e Juve, l'Inter e tutte le altre gare della 12.ima giornata di campionato. Nel salotto di Pierluigi Pardo - affiancato come sempre da Giorgia Rossi ed Elena Tambini - non mancherà ovviamente anche uno scatenato Giampiero Mughini.



In studio anche il comico Andrea Pucci e un campione come Ciro Ferrara.