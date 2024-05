Serie A, Simone Inzaghi è il migliore per gli allenatori. Premio Fair Play a Florenzi

I PREMI

Il tecnico nerazzurro ha battuto Motta in finale, votato da Aiac e tifosi. Al difensore milanista un riconoscimento per un gesto di campo

© Getty Images Nuova settimana, nuovo premio per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, dopo aver vinto la Supercoppa italiana e soprattutto il suo primo scudetto in carriera, è stato premiato come migliore allenatore della Serie A 2023/24 secondo l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e la community di Panini. Inzaghi ha superato con il 55% delle preferenze l'altro finalista, Thiago Motta, reduce dalla qualificazione in Champions League con il Bologna. Allenatore e staff verranno premiati a Rimini durante l'evento dedicato ai tecnici del pallone.

PREMIO FAIR PLAY A FLORENZI

Lega Serie A e Philadelphia hanno annunciato che il premio "Philadelphia Fair Play Moment Of The Season" è stato assegnato al difensore del Milan Alessandro Florenzi per essersi reso protagonista, in occasione di Milan-Lazio, dell'episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell'arco della stagione sportiva 2023-2024.

Nel pre-partita del match disputato al 'Meazza' lo scorso 30 settembre Florenzi, in campo con la squadra per il riscaldamento, ha saputo che un sostenitore del Milan chiedeva a gran voce la divisa di un suo compagno di squadra, Reijnders. Il numero 42 rossonero, al termine della partita, si è ricordato del desiderio del tifoso e lo ha esaudito attraversando tutto il campo per consegnargli la maglia del centrocampista olandese.