Serie A, si allontanano i playoff: con stop anticipato spazio all'algoritmo

LA NOVITA'

La Serie A è pronta a ripartire, ma sul tavolo delle discussioni resta ancora da decidere diversi dettagli. Uno, importante, verrà discusso nel Consiglio Figc l'8 giugno e riguarda l'eventuale quarantena in caso di positività di qualche tesserato. Nel caso in cui la quarantena di 14 giorni fosse confermata portando a uno stop anticipato del campionato, è destinata a sparire l'ipotesi di playoff e playout, ricorrendo direttamente all'algoritmo. Con una condizione: almeno tre partite giocate. Riparte una Serie A tutta nuova

Vedi anche Serie A Serie A, ecco il calendario della ripresa con anticipi e posticipi Insomma, la rivoluzione che si prospettava, e che in tanti temevano, potrebbe non realizzarsi. Almeno in questa circostanza di emergenza.

Le sentenze di questo strano campionato dovrebbero essere emesse in base a una classifica e non a degli scontri diretti. La speranza è che contino i punti conquistati sul campo e non quelli generati da un algoritmo ancora tutto da stabilire.