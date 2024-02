Serie A, sguardo alla prossima stagione: si parte a metà agosto

LE DATE

Il campionato dovrebbe iniziare nel weekend del 17-18 agosto 2024. La Supercoppa italiana invece dovrebbe svolgersi ancora in Arabia Saudita con la formula delle Final Four, ma nel mese di dicembre

© ipp Mentre il campionato 2023/2024 è entrato nella sua fase cruciale con l'Inter che allunga in vetta alla classifica, la Serie A guarda avanti e fissa i paletti della prossima stagione. Una stagione con un calendario zeppo di partite e alcune novità importanti come la nuova Champions League a 36 squadre con girone unico e il primo Mondiale per club a 32 squadre che si svolgerà negli Stati Uniti nell'estate 2025. Eventi che non possono non incidere sull'avvio del prossimo campionato italiano, già fissato dalla Lega Serie A per il weekend del 17-18 agosto 2024 secondo il Corriere dello Sport.

Data quasi obbligatoria visti i tanti impegni previsti, ma che dovrà comunque fare i conti anche con Euro 2024. Se il termine di metà agosto dovesse essere ufficializzato, infatti, i calciatori impegnati con le rispettive nazionali in Germania avranno pochissimo tempo per staccare la spina e ricaricare le batterie in vista della stagione successiva. La finale del torneo continentale, del resto, si svolgerà il 14 luglio. E, considerati i ritiri delle squadre di Serie A, i calciatori difficilmente potranno avere a disposizione più di 15 giorni per riposarsi.

Quanto invece alla Supercoppa italiana, le indiscrezioni dicono che il format delle Final Four visto quest'anno dovrebbe essere confermato. Il mini-torneo dovrebbe disputarsi in Arabia Saudita, ma questa volta le gare dovrebbero essere programmate nel mese di dicembre.