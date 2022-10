Serie A, Sassuolo-Verona 2-1: Laurienté e Frattesi rimontano l'Hellas

SASSUOLO-VERONA 2-1

Al vantaggio di Ceccherini rispondono Laurienté e Frattesi. Annullato un gol per fuorigioco ai gialloblù

© Getty Images Il 'Monday night' dell’undicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Sassuolo sull’Hellas Verona. Al Mapei Stadium i neroverdi di Dionisi vincono in rimonta 2-1 sulla formazione di Bocchetti: apre le marcature per i gialloblù Ceccherini al 2’, pareggia al 32’ Laurienté e sigla la rete della vittoria al 72’ Frattesi. Emiliani che salgono al nono posto in classifica e superano il Torino, resta invece nei guai la squadra di Verona.

LA PARTITA

L’undicesima giornata di Serie A ha visto scendere in campo per l’ultimo turno Sassuolo e Verona, finisce con un 2-1 che fa esultare gli emiliani. Partita vibrante e di intensità al Mapei, con la squadra di Bocchetti che passa in vantaggio al 2’ con Ceccherini. I neroverdi iniziano in salita, subendo le iniziative degli ospiti. Piano piano il Sassuolo esce fuori e trova il pareggio al 32’ con il solito frizzante Laurienté. Al 40’ il Verona si vede annullato un gol. Veloso di prima intenzione aveva messo il pallone in rete, ma viene annullato per posizione di offside dell'attaccante gialloblu.

Al rientro in campo il Sassuolo spinge e arriva una doppia occasione: Frattesi entra in area di rigore, calcia col destro ma Faraoni respinge quasi sulla linea. Sul cross successivo è ancora una volta il centrocampista neroverde a rendersi pericoloso, ma viene anticipato dalla difesa dell'Hellas. Ecco che al 74’ arriva la rimonta: Traoré semina il panico dentro l'area di rigore e serve il rimorchio sul primo palo del centrocampista neroverde. Col destro Frattesi infila Montipò: 2-1 per i neroverdi. Nel finale Verona che sfiora il pareggio, Sulemana lascia al limite per Lasagna che si sposta il pallone sul mancino e calcia di potenza: gran respinta a mani aperte di Consigli. Al triplice fischio al Mapei Stadium esulta il Sassuolo che sale a 15 punti, Verona che rimane nella zona retrocessione a 5.

LE PAGELLE

Frattesi 7 - Il gol della vittoria è suo, punto di riferimento che mette in apprensione la difesa avversaria.

Laurienté 6,5 - firma il pareggio con una splendida azione personale, buona prestazione la sua

Ceccherini 6,5 - Torna dopo la squalifica e disputa una prova generosa. È sua la rete del momentaneo vantaggio gialloblù

IL TABELLINO

SASSUOLO - VERONA 2-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5, Toljan 6, Erlic 6, Ayhan 6;, Kyriakopoulos 6,5, Frattesi 7, Obiang 6 (62’Lopez 6 ), Thorstvedt 6, D'Andrea 6(62’Traoré 6,5), Pinamonti 6, Lauriente 6,5 (71’ Ceide 6). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Rogerio, M. Henrique, Harroui, Alvarez,, Antiste, Tressoldi. All.: Dionisi

Verona (3-4-1-2): Montipò 6, Ceccherini 6,5 (66’ Magnani 6), Hien 5,5, Gunter 5,5, Faraoni 6,5, Veloso 6(65’ Sulemana 6), Tameze 5,5, Depaoli 5,5, Verdi 6 (84’Djuric sv), Piccoli 6 (30’ Kallon 6), Henry 6(65’ Lasagna 6). A disp.: Chiesa, Berardi, Perilli, Hongla, Terracciano, Dawidowicz, Praszelik, Cabal. All.: Bocchetti

Arbitro: Santoro

Marcatori: 2’ Ceccherini (V), 32’ Laurienté (S), 72’ Frattesi (S)

Ammoniti: Erlic (S), Faraoni (V), Djuric (V), Ceccherini (V)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Verona ha perso sei partite di fila per la terza volta nella sua storia in Serie A: nel 2018 e nel 1979 le altre.

• Armand Laurienté ha partecipato a quattro gol in questo campionato (due reti, due assist) sempre in casa; tra i giocatori coinvolti in sole reti casalinghe, solo Brahim Diaz conta più partecipazioni attive (cinque).

• Armand Laurienté e Davide Frattesi sono i giocatori del Sassuolo che hanno partecipato a più gol in questo campionato (quattro).

• Davide Frattesi ha segnato quattro gol in questa Serie A, eguagliando già il suo score dello scorso campionato.

• Il Sassuolo ha subito gol dopo 1 minuto e 29 secondi e in Serie A non concedeva una rete così velocemente dal 20 dicembre 2020 contro il Milan.

• Il Verona ha segnato dopo 1 minuto e 29 secondi e in Serie A non realizzava una rete così velocemente dal 13 febbraio 2022 contro l’Udinese.

• Tre dei quattro gol di Federico Ceccherini in Serie A sono arrivati in gare esterne.

• Il Verona è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato (otto).

• Quella di oggi è stata la 50° presenza per Kaan Ayhan con il Sassuolo in Serie A.