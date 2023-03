Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2: non basta Dessers, risolve Bajrami

SASSUOLO-CREMONESE 3-2

Partita clamorosa al Mapei: neroverdi avanti di due gol e ripresi, poi nel finale la rete decisiva dell'ex Empoli

© Getty Images Grazie al gol al 92' di Bajrami, il Sassuolo batte 3-2 la Cremonese nella venticinquesima giornata di Serie A. Laurienté segna (26') e regala l'assist a Frattesi (41'), ma i neroverdi si fanno riprendere dalla doppietta di Dessers (62' e 83'). Il destro nel recupero dell'ex Empoli piega Ballardini, che resta a 12 punti e subisce l'aggancio della Sampdoria. La formazione di Dionisi, invece, sale a quota 30 al tredicesimo posto.

LA PARTITA

Epilogo incredibile al Mapei Stadium: Bajrami, al 92', evita l'harakiri del Sassuolo, che batte 3-2 una commovente Cremonese. I neroverdi prendono subito in mano le redini del match e sfiorano il vantaggio con il diagonale di Pinamonti, desideroso di sbloccarsi. L'1-0, però, arriva con un calcio da fermo: la punizione al 26' di Laurienté che sorprende centralmente un colpevole Carnesecchi. Dieci minuti dopo, Ballardini perde Chiriches, sostituito da Lochoshvili, poi Tsadjout colpisce di testa il palo esterno. Al 41', ecco il bis: Pickel sbaglia e mette in moto la velocità di Laurienté, che prima sfonda sulla sinistra, poi riceve nuovamente palla e di tacco serve Frattesi, bravo a girarsi spalle alla porta e mettendo il pallone a fil di palo.

Ad inizio ripresa, Ballardini si gioca il tutto per tutto inserendo Dessers per uno spento Afena-Gyan. Passano 10 minuti e Defrel sfiora il tris colpendo la traversa dal limite dell'area, complice anche la deviazione di Carnesecchi. Al 62', clamoroso errore di Erlic, che di testa serve proprio Dessers: sinistro vincente e partita ufficialmente riaperta. La Cremonese si scatena e dieci minuti dopo Maxime Lopez salva sulla linea sul colpo di testa di Vasquez. All'83', sembra completarsi la rimonta: ancora il nigeriano controlla il lungo lancio di Carnesecchi mettendo fuori gioco Tressoldi, salta Consigli e insacca con un tocco delicato e angolato, facendo doppietta. Sembra inevitabile il 2-2, ma al 92' il destro in area di Bajrami sul secondo assist di giornata di Laurienté piega Carnesecchi e la Cremonese: il Sassuolo sale a 30 punti e si allontana in maniera importante dal terzultimo posto, mentre i grigiorossi subiscono l'aggancio della Sampdoria. Ballardini è ora a quota 12 insieme a Stankovic nel fondo della classifica.

LE PAGELLE

Erlic 5 - Commette un grave errore regalando a Dessers il pallone del 2-1. Disattenzione che, per fortuna, non costa i tre punti.

Laurienté 8 - Inarrestabile: ogni volta che accelera mette in difficoltà la difesa della Cremonese. Chiude con un gol e due assist: tutte giocate decisive.

Bajrami 7 - La mossa vincente di Dionisi: entra e decide la sfida al 92' con un destro fondamentale per regalare ai suoi un finale di stagione tranquillo.

Carnesecchi 5,5 - Prima grave sbavatura del suo 2023: la punizione, seppur potente, è centrale. Prova a rimediare con altre parate e con il lancio per Dessers sul 2-2.

Dessers 7,5 - Entra e sembra pareggiare quasi da solo la partita con una super doppietta. Con lui, l'attacco di Ballardini è più pericoloso rispetto ai primi 45 minuti.

IL TABELLINO

SASSUOLO-CREMONESE 3-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Zortea 6, Erlic 5, Tressoldi 5, Rogerio 6; Frattesi 7 (23' st Thorstvedt 6), Lopez 6,5 (37' st Obiang sv), Henrique 6,5 (43' st Harroui sv); Defrel 6 (23' st Bajrami 7), Pinamonti 6 (37' st Alvarez sv), Laurienté 8. A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Toljan, Ceide, D'Andrea. All.: Dionisi 6,5

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi 5,5; Bianchetti 6, Chiriches 5,5 (35' Lochoshvili 6), Vasquez 6; Sernicola 6 (33' st Ghiglione 6), Pickel 5, Benassi 6, Valeri 6; Afena-Gyan 5 (1' st Dessers 7,5), Tsadjout 6 (21' st Ciofani 5,5), Okereke 5,5 (21' st Buonaiuto 6). A disp.: Saro, Sarr, Quagliata, Castagnetti, Acella, Galdames, Meité. All.: Ballardini 6

Marcatori: 26' Laurienté (S); 41' Frattesi (S), 17' st e 38' st Dessers (C), 47' st Bajrami (S)

Ammoniti: Afena-Gyan (C), Zortea (S), Vasquez (C), Pickel (C)



LE STATISTICHE

• Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime sei partite di campionato (1N, 1P), tanti quanti successi in tutte le prime 19 gare dei noverdi in questa Serie A.

• Armand Laurienté (un gol e due assist) ha preso parte a tre gol in una singola partita per la prima volta nei maggiori cinque campionati europei.

• Ottavo gol di Nedim Bajrami in Serie A, primo con la maglia del Sassuolo in campionato.

• Prima di Cyriel Dessers, l'ultimo giocatore della Cremonese che aveva segnato una doppietta in un match di Serie A era stato Andrea Tentoni il 6 aprile 1996 contro l'Inter.

• Marco Carnesecchi è il secondo portiere a fornire un assist in questa stagione di Serie A, dopo Ciprian Tatarusanu lo scorso ottobre contro il Monza. In generale, l'ultimo portiere italiano a servire un assist nel torneo era stato Emil Audero nell'ottobre 2020 in Fiorentina-Sampdoria.

• Solo James Ward-Prowse (11) ha segnato più gol su punizione diretta di Armand Laurienté (cinque) nelle ultime tre stagioni (dal 2020/21) nei maggiori 5 campionati europei.

• Davide Frattesi ha realizzato sei gol in questo campionato, solo un centrocampista del Sassuolo ha segnato di più in una singola stagione di Serie A: Hamed Traorè (sette reti nel 2021/22).

• Armand Laurienté ha segnato sei gol in questa stagione tra Serie A e Ligue 1 (cinque con il Sassuolo e uno con il Lorient), eguagliata la sua miglior stagione a livello realizzativo nei maggiori cinque campionati europei (sei anche nel 2021/22).

• Tra i centrocampisti solo Mattia Zaccagni (otto) ha realizzato più gol di Davide Frattesi (sei) in questo campionato.

• Prima di stasera, l'ultimo gol su punizione diretta del Sassuolo in Serie A era stato realizzato da Gianluca Scamacca il 18 marzo 2022 contro lo Spezia.

• Tra i centrocampisti con ancora nessun assist all’attivo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, soltanto Oihan Sancet (otto) ha segnato più gol di Davide Frattesi (sei).

• Quinto gol di Cyriel Dessers in questo campionato, nessun giocatore della Cremonese ha fatto meglio Serie A 2022/23, al pari di David Okereke.