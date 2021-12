Serie A, Sampdoria-Venezia: Henry risponde a Gabbiadini

SAMPDORIA-VENEZIA 1-1

Henry regala il pareggio ai lagunari nel finale dopo la rete al primo minuto dell'attaccante blucerchiato

Niente apoteosi in casa Sampdoria a Marassi. Dopo il trionfo nel derby e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia ai danni del Torino, i blucerchiati vengono beffati dal Venezia in occasione della 18esima giornata di Serie A: 1-1. Il vantaggio dei padroni di casa arriva dopo appena 40 secondi dal fischio d’inizio: sinistro vincente di Gabbiadini, su assist di Caputo. Il gran destro a giro del subentrato Henry (87’), però, vale il pari finale.

LA PARTITA

L’inizio e la fine del match caratterizzano un vibrante Sampdoria-Venezia, che alla fine regala un punto ciascuno che vale rispettivamente il +9 e il 7 sulla zona retrocessione. Ci mette appena 40 secondi a segnare la formazione di casa: Augello tocca dentro per Caputo, che di prima intenzione serve in area Gabbiadini, il quale è glaciale a sparare in rete col sinistro, trafiggendo Romero. Due successive punizioni a favore della Samp, battute rispettivamente dallo stesso Gabbiadini e da Candreva, non vanno a buon fine. Dall’altra parte del campo, ci prova sempre da calcio da fermo Kiyine, con il pallone che va a un soffio dal palo alla sinistra di Audero. Il bolide dalla distanza di Candreva, con Romero che si allunga sulla destra e manda in angolo, chiude il primo tempo.

La squadra allenata da D’Aversa va vicinissima al raddoppio a inizio ripresa: Candreva rientra sul sinistro e pennella un cross perfetto per Thorsby, che stacca di testa e da buona posizione manda la palla fuori. Il norvegese fallisce nuovamente il 2-0 al 63’, sparando incredibilmente alto sopra la traversa dopo la corta respinta di Romero su Verre. Il portiere ex di giornata si salva in qualche modo anche su Candreva. I suoi interventi si riveleranno poi determinanti per l’1-1 firmato all’87’ dal subentrato Henry: sfera recuperata da Vacca su Adrien Silva e strepitoso destro a giro del francese, che va a insaccarsi sotto l’incrocio difeso da Audero. Minuti di recupero intensi, ma il punteggio non cambia più. A Marassi termina 1-1.

LE PAGELLE

Gabbiadini 7 – Sblocca dopo appena 40 secondi dal fischio d’inizio un match che si mette subito in discesa per i blucerchiati; quarto gol consecutivo in Serie A.

Candreva 6,5 – È velenoso dalla distanza, sia su punizione sia con un paio di conclusioni potenti che mettono in difficoltà Romero.

Caputo 6,5 – Ci mette lo zampino nell’occasione della rete dell’1-0; per quanto un po’ in ombra nel primo tempo, il suo lavoro in fase offensiva è comunque fondamentale.

Thorsby 5,5 – Getta alle ortiche due ottime occasioni da gol (soprattutto la seconda) che alla fine costamp caro in chiave mancata vittoria per la Samp.

Henry 7,5 – Fa guadagnare un punto preziosissimo al Venezia grazie a un meraviglioso destro a giro capolavoro su cui Audero non può nulla a 3’ dalla fine.

Romero 6,5 – Ex della sfida, riesce in qualche modo a tenere in partita i suoi compagni di squadra fino alla fine: ottimo il suo intervento su Candreva.

Aramu 5,5 – Quasi mai pericoloso in fase di attacco, in una partita tutt’altro che facile per il Venezia, che ha creato molto poco nel complesso fino all’ingresso di Henry.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-VENEZIA 1-1

Sampdoria (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6 (16’ st Dragusin 6), Yoshida 6, Colley 6,5, Augello 6,5; Candreva 6,5, Ekdal 6,5 (41’ st Askildsen sv), Adrien Silva 6, Thorsby 5,5; Gabbiadini 7 (16’ st Verre 6), Caputo 6,5 (30’ st Quagliarella 6). A disp.: Chabot, Ciervo, Depaoli, Yepes, Murru, Falcone W. All.: D’Aversa 6

Venezia (4-3-3): Romero 6,5; Ebuehi 5,5, Caldara 6,5, Ceccaroni 6, Mazzocchi 6; Tessmann 5,5 (13’ st Henry 7,5), Ampadu (13’ st Vacca 7), Busio 5,5 (24’ st Crnigoj 6); Aramu 5,5 (34’ st Forte 6), Johnsen 5,5 (24’ st Sigurdsson 6), Kiyine 6. A disp.: Molinaro, Lezzerini, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda, Peretz. All.: Zanetti 6,5

Arbitro: Abisso

Marcatori: 1’ Gabbiadini (S), 42’ st Henry (V)

Ammoniti: Audero (S), Forte (V), Adrien Silva (S)

LE STATISTICHE

- Dopo 10 turni si interrompe la striscia senza pareggi della Sampdoria in Serie A; era infatti da inizio ottobre che i blucerchiati non chiudevano in equilibrio una gara nel massimo campionato (3-3 vs Udinese).

- Per la prima volta in questa Serie A il Venezia ha registrato una serie di cinque gare consecutive senza successi (2N, 3P).

- Il gol di Manolo Gabbiadini contro il Venezia dopo soli 38" è il più veloce per la Sampdoria in Serie A da quello realizzato da Gregoire Defrel nel marzo 2019 contro il Milan (dopo 33").

- Manolo Gabbiadini ha trovato il gol in quattro presenze di fila con la stessa maglia per la prima volta in carriera nei cinque maggiori campionati europei.

- Con quattro gol all'attivo in questa Serie A, Manolo Gabbiadini ha già superato lo score realizzativo del campionato 20/21 (tre reti).

- Sei degli ultimi sette gol in Serie A di Manolo Gabbiadini sono arrivati al "Ferraris", incluso quello nel derby col Genoa.

- Dall'inizio del 2021, solo Antonio Candreva (sei) ha segnato più gol in casa per la Sampdoria rispetto a Manolo Gabbiadini (cinque).

- Gli ultimi due gol del Venezia in Serie A sono arrivati da fuori area, dopo che ognuno dei 15 precedenti erano arrivati da dentro.

- Terzo gol in Serie A per Thomas Henry, due di questi sono arrivati in trasferta.

- Thomas Henry è, insieme a David Okereke e Mattia Aramu, uno dei tre giocatori del Venezia con almeno tre gol all’attivo in questo campionato.