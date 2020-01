Serie A, Sampdoria-Sassuolo 0-0: un tempo per uno e zero gol

SAMP-SASSUOLO 0-0

Un tempo per uno, zero gol in Sampdoria-Sassuolo. Emozioni poche, praticamente a passo dallo zero pure quelle. Colpa non si sa di chi, colpa forse di un'espulsione al 25' che priva il Sassuolo di Peluso e rende gli spazi troppo stretti anche per dei giocatori di qualità come Gabbiadini, Quagliarella e Boga. Un po' di rabbia a testa, per l'espulsione da una parte e per qualche occasione sprecata dall'altra. Uno 0-0 al gusto dello 0-0. Serie A, Sampdoria-Sassuolo 0-0: le foto del match























































































LA PARTITA

Punti preziosi, punti che da qui in poi diventano sempre più fondamentali. Ne sono perfettamente consci Ranieri e De Zerbi, che pensano soprattutto a evitare guai. Il sor Claudio, come ai tempi d'oro del Leicester, mette giù un 4-4-2 altamente scolastico che occupa gli spazi in maniera perfetta, Qualche accorgimento particolare, come quello di utilizzare Thorsby e i suoi polmoni per andare a liberare Ramirez. De Zerbi risponde con qualcosa di simile, anche se apparentemente in maniera leggermente più offensiva. Però gli equilibri cambiano abbastanza alla svelta quando l'arbitro Piccinini caccia dal campo Peluso per un contatto discutibile con Gabbiadini. Se fosse fallo sarebbe tutto giusto, ma il dubbio è proprio questo. Il tocco è davvero lieve, Gabbiadini va verso l'esterno, la chiara occasione da gol non si configura. Per Piccinini non ci sono dubbi, inutili le proteste. De Zerbi cambia lo schieramento, toglie Traorè e va a formare un 4-4-1 che contrasta il 4-4-2 in maniera quasi speculare. Il primo tempo porta poche emozioni e rarissime giocate da ricordare, con un possesso palla decisamente a favore del Sassuolo ma una prevalenza totale delle fasi difensive.

Riflettendoci bene però un punto serve davvero a poco. Anzi non serve nè alla Samp nè al Sassuolo. C'è una trasformazione nei ritmi, c'è una voglia di spezzare gli equilibri.. E ovviamente il primo squillo di questo tipo arriva dal re dei dribbling, Boga, che va a colpire il palo. Il momento è uno spartiacque della partita, perché da quel momento si sveglia anche la Sampdoria, si mettono a giocare Quagliarella e Gabbiadini fino a questo momento spettatori non paganti. Un'occasione a testa per i due attaccanti, un po' di brio a una partita che sembrava scivolare via in mezzo a un vuoto pneumatico.

Si sente la differenza numerica nell'ultima mezz'ora, si alzano ulteriormente le pretese della Samp che va dall'altra parte con regolarità, spinge fin dove può spingere, va anche a creare qualche occasione importante. Il Sassuolo arretra quasi tutto dietro la linea della palla, circostanza che al suo allenatore piace proprio poco. Le occasioni nitide però finiscono qui, Consigli fa quello che non riescono a fare i compagni, finisce 0-0 e forse alla fine l'unico a cui questo risultato può andare bene è proprio De Zerbi.

LE PAGELLE

TONELLI 6,5 - Da parecchio tempo non giocava una partita da titolare. Il rischio sarebbe quello di qualche calo d'attenzione, di qualche distrazione. Invece entra perfettamente in clima dall'inizio, interviene sempre con i tempi giusti. Un ottimo acquisto per Ranieri.

BOGA 6,5- Il bello di vedere certi partite è che ci sono certi giocatori. Le potenzialità di Boga sono straordinarie e lo si vede fin dalle prime battute quando tenta la specialità della casa, il dribbling. Ci vogliono accorgimenti tattici giusti per limitarne lo slancio.

THORSBY 7 - Chissà perché è così poco pubblicizzato. In campo sempre sdoppiarsi, sembra che ci siano due giocatori con lo stesso numero sulla schiena. Da centrocampista centrale occupa tantissimo spazio, compreso quello che serve a Ramirez per cercare di inventare qualcosa.

RAMIREZ 6,5 - Gli viene affidata la fascia destra da divorare con la sua creatività e il suo magico piede sinistro. Le invenzioni più interessanti sono le sue da quella parte, anche se la giornata non straordinaria degli attaccanti rende meno decisivi i suoi punti.

AUGELLO 5,5 - Si becca subito all'inizio i rimproveri di Ranieri, che lo trova quasi sempre fuori posizione e proprio dalla sua parte. Poi gli va anche peggio perché in dieci il Sassuolo va a occupare con attenzione le fasce.

GABBIADINI 6 - Nel primo tempo si prende il merito di provocare l'espulsione di Peluso, magari accentuando un po' la caduta. Non è in una delle sue giornate migliori ma pur dando una grossa mano alla fase difensiva ogni tanto si fa anche vedere dalle parti di Consigli.

TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 0-0

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6 (27' st Vieira 6), Tonelli 6,5 (27' st Regini 6), Colley 6, Augello 5,5; Ramirez 6,5 (15' st Caprari 6), Thorsby 7, Ekdal 6, Linetty 6; Gabbiadini 6, Quagliarella 6. A disp.: Seculin, Bertolacci, Maroni, Kankto, Leris, Barreto, Bonazzoli, Rigoni, Murru. All.: Ranieri 6

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Romagna 6, Peluso 5,5, Kyriakopoulos 6; Obiang 6, Traorè 6 (29' st Rogerio 6); Berardi 5,5 (45' st Djuricic sv), Locatelli 6, Boga 6,5; Caputo 6(40' st Muldur sv). A disp.: Pegolo, Turati, Bourabia , Raspadori, Pellegrini, Piccinini, Magnanelli. All.: De Zerbi 6.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: -

Ammoniti: Ekdal, Colley, Bereszynski, Gabbiadini (Sam)

Espulsi: Peluso (Sas)

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-SASSUOLO

• Dall’arrivo di Claudio Ranieri (ottobre 2019), la Sampdoria è la squadra che ha collezionato più pareggi per 0-0 in campionato: quattro, tanti quanti nelle precedenti 79 partite dei blucerchiati in Serie A.

• Il Sassuolo è rimasto a secco di gol nelle ultime due trasferte di campionato: tante quante nelle precedenti 15 di Serie A.

• Sampdoria e Sassuolo non hanno trovato il gol, dopo che nei due incroci precedenti di Serie A avevano segnato 13 reti in totale.

• Secondo pareggio consecutivo a reti inviolate al Luigi Ferraris tra Sampdoria e Sassuolo nel massimo campionato; in tutti i precedenti cinque confronti in terra ligure, invece, almeno una delle due squadre aveva sempre segnato.

• La Sampdoria non è andata a bersaglio nelle ultime tre gare interne di campionato contro il Sassuolo, dopo che i blucerchiati avevano registrato una media di due gol a partita nelle quattro precedenti.

• La Sampdoria si ritrova con 20 punti in classifica a questo punto del campionato; soltanto una volta nell’era dei tre punti a vittoria i blucerchiati ne avevano collezionati di meno (17 nel 1998/99) dopo 21 partite giocate di Serie A, stagione chiusa con la retrocessione.

• Si tratta soltanto del secondo 0-0 di Roberto De Zerbi in questo campionato, entrambi in trasferta: il primo contro il Milan lo scorso dicembre.

• La Sampdoria ha effettuato 21 tiri nel secondo tempo: dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato), i blucerchiati non ne avevano mai contati di più nei secondi 45 minuti di gioco in Serie A.