Serie A, rotta la maledizione degli 0-0: prima giornata senza partite a reti inviolate

La striscia si interrompe. La Serie A in questi primi mesi stava scrivendo un nuovo record: nell'era dei tre punti infatti non era mai capitato che nelle prime 11 giornate ci fosse sempre stato almeno un match terminato 0-0. Ci sono voluti tre mesi di campionato ma dopo Torino-Como e i primi minuti di Sassuolo-Pisa il rischio di prolungare questa serie è scomparso. La 12esima giornata è anche quella che, per il momento, ha visto più gol in questa stagione 25/26: 31 gol totali con ancora 45 minuti da giocare nel posticipo tra Sassuolo e Pisa.