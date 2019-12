Serie A, Ronaldo è il miglior giocatore del campionato

L'ELETTO

Cristiano Ronaldo è stato votato come miglior giocatore della Serie A per la stagione 2018/19. L'attaccante portoghese, presente alla premiazione dopo aver disertato la cerimonia del Pallone d'oro a Parigi, è stato eletto dai giocatori stessi, ricevendo il premio per la sua prima stagione in Italia: "E' un onore e ringrazio i miei compagni della Juventus e i calciatori che mi hanno votato. Quest'anno proverò a fare meglio". La Serie A premia Ronaldo: è il miglior giocatore del 2018/19































"Per me è un orgoglio ricevere questo premio, voglio ringraziare i miei compagni della Juventus. È stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile, e sono molto contento. Grazie a tutti per aver votato me. Quest'anno cercherò di ripetermi". Il fuoriclasse portoghese ha ritrovato il sorriso dopo la delusione per la vittoria del Pallone d'oro 2019 da parte di Messi. Per CR7 anche il premio come attaccante nella top 11 del campionato.

MENDES: "ALLA JUVE ANCHE L'ANNO PROSSIMO"

Intanto Jorge Mendes, agente di CR7, ha confermato al nostro Simone Malagutti che "Ronaldo resterà alla Juve anche l'anno prossimo". Le stesse parole le aveva dette anche il ds bianconero, Fabio Paratici.

