Gran galà AIC: tutti i premi della serata

Serata di gala anche per la Serie A. In occasione della nona edizione del Gran Galà del calcio italiano, i migliori giocatori e allenatori della scorsa stagione sono stati premiati per quanto fatto vedere in campo. Tra i premi speciali anche quello per il gol più bello che è andato a Fabio Quagliarella grazie alla rete di tacco realizzata in Samp-Napoli. Ecco tutti i premi.