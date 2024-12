Serie A, Roma a Milano con la stessa formazione anti Parma

La Roma vola a Milano per la sfida di domani sera a San Siro contro i rossoneri e Claudio Ranieri potrà contare su tutta la rosa a disposizione fatta eccezione di Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso è l'unico calciatore fermo ai box e tornerà a metà gennaio, mentre per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo si va verso lo stesso undici che prima di Natale si è imposto 5-0 contro il Parma. Unico ballottaggio, al momento, sembra quello tra Pisilli ed El Shaarawy con il "Faraone" in vantaggio e che, se dovesse giocare, sarebbe schierato sulla trequarti al fianco di Dybala e dietro a Dovbyk. In mezzo al campo ancora la coppia Koné-Paredes con i due quinti che saranno Angelino a sinistra e Saelemaekers a destra. In difesa conferme per Mancini, Hummels e Ndicka con Svilar in porta. Si profila così l'ennesima panchina per Lorenzo Pellegrini, le cui voci di un possibile addio già nel mercato di gennaio non si attenuano. Sembrerebbe rimandata, invece, la cessione di Dybala dopo le sirene turche con l'interessamento del Galatasaray. Ranieri ieri ha anche ribadito la volontà di ripartire dall'argentino, insieme a Paredes e Hummels, per la Roma del futuro. Intanto, però, guarda al presente e si affida alla Joya per espugnare San Siro. L'ex Juve ha già segnato 12 gol ai rossoneri, ma l'ultimo al Meazza risale al 2014.