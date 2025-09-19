Logo SportMediaset
Calcio

Serie A, Pioli: "Domenica voglio una Fiorentina vincente"

19 Set 2025 - 16:16
"Che Fiorentina voglio per domenica? Una squadra vincente, dopo la sconfitta con il Napoli la prossima gara è una nuova opportunità per cercare di conquistare il primo successo in campionato. Non siamo contenti della nostra classifica né sono contento dell'approccio nell'ultima partita, dobbiamo migliorare in tante cose". Lo ha detto Stefano Pioli aspettando di affrontare domenica il Como allo stadio Franchi. "I ragazzi stanno lavorando bene, sono sicuro che prima o poi, meglio prima, arriveranno i risultati che tutti noi e i tifosi vogliamo - ha proseguito il tecnico viola oggi in conferenza - Bisogna giocare con più energia anche perché il Como è un'ottima squadra, ben allenata, che ha messo in difficoltà tanti avversari. Quindi servirà massima attenzione". Pioli poi è apparso fiducioso sul recupero di Kean che è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo l'attacco influenzale: "Se non avrà ricadute Moise potrà giocare dal 1'. Anche Gudmundsson sta lavorando con i compagni ma non lo vedo ancora meglio. Comunque abbiamo ancora due allenamenti". 

