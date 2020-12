Serie A, Parma-Benevento 0-0: poche emozioni al Tardini

PARMA-BENEVENTO 0-0

Termina con uno sterile 0-0 la sfida del Tardini tra Parma e Benevento, valevole per la decima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si annullano a vicenda, il match sembrerebbe accendersi nella ripresa: ci provano Improta e Lapadula per gli uomini di Filippo Inzaghi e Gervinho e Brunetta per la formazione di Liverani, ma il risultato non cambia. Il Benevento ottiene un ottimo secondo pareggio consecutivo e sale a 11 punti. Serie A, Parma-Benevento 0-0: le foto del match





















































Ultime gallery Vedi tutte

LE STATISTICHE

Per la prima volta in Serie A il Benevento è rimasto imbattuto per tre partite consecutive (1V, 2N).

Il Benevento ha incassato soltanto una rete nelle ultime tre sfide di campionato, dopo averne subite almeno due in sei di tutte le sette precedenti della Serie A 2020/21.

Secondo clean sheet di fila per il Benevento in trasferta: uno in più di quelli conquistati dai campani in tutte le 22 precedenti gare esterne di Serie A.

Il Parma è imbattuto da quattro match casalinghi (1V, 3N) per la prima volta da maggio 2019.

Il Parma non perde da quattro gare interne di campionato (1V, 3N): l’unica volta in cui una squadra di Fabio Liverani era rimasta imbattuta per quattro match casalinghi di fila in Serie A era stata nel dicembre 2019 (Lecce, quattro pareggi).

Il Parma non ha trovato il gol in tre delle ultime quattro partite di campionato: tante quante nelle precedenti 26 di campionato.

Il Parma ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro gare interne di Serie A, dopo che aveva subito almeno un gol in ciascuna delle nove precedenti sfide casalinghe di campionato (1.8 reti di media a match).

Il Parma ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (1V, 1P): record nel parziale nel torneo in corso.

Il Parma non ha effettuato alcun tiro nello specchio per la seconda volta in un match di questo campionato (entrambe in casa): la prima contro la Fiorentina lo scorso novembre.