Serie A, ok ai maxi-recuperi come al Mondiale: nel mirino le esultanze

Due minuti di recupero in più nel primo tempo, dai 7 ai 10 nella ripresa. Secondo i dati della Can sarà questa la media dei recuperi che vedremo nelle partite della Serie A 23/24 che scatterà a partire dal prossimo 19 agosto. Una tendenza evidenziatasi nello scorso Mondiale in Qatar e che approderà nel massimo campionato italiano. La direttiva è stata spiegata chiaramente ai fischietti in occasione del ritiro andato in scena in quel di Cascia (PG): sarà data particolare attenzione al tempo perso per i festeggiamenti derivanti dai gol.