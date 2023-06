Serie A, Milan e Roma mandano Verona e Spezia allo spareggio salvezza. Juve in Conference

SERIE A

I rossoneri vincono 3-1 con l'Hellas, Dybala regola i liguri. Ai bianconeri basta un gol di Chiesa contro l'Udinese

Ultimi 90 minuti di fuoco in Serie A: Milan e Roma battono Verona e Spezia, che si giocheranno tutto nello spareggio salvezza. I rossoneri vincono 3-1 a San Siro con Giroud (rigore) e Leao (doppietta), mentre i giallorossi sorridono nel finale grazie al gol dal dischetto di Dybala che regala il 2-1 agli uomini di Mourinho. Il risultato dell'Olimpico manda in Conference la Juve, settima nonostante il successo di Udine firmato da Chiesa al 68'.

MILAN-VERONA 3-1

Il Milan vince l'ultima partita stagionale, il Verona andrà allo spareggio. Il match si infiamma nel recupero: Giroud sblocca su calcio di rigore, poi al 72' arriva la doccia fredda data dal gol di Faraoni. Pioli, però, sorride grazie alla doppietta di Leao: il portoghese trova la decisiva doppietta tra l'85' e il 91'. I rossoneri salutano così con un successo una stagione chiusa con la semifinale di Champions. Non è ancora scritta la parola fine, invece, per il Verona: i gialloblù giocheranno con lo Spezia lo spareggio che, in 90 minuti secchi, vale la permanenza in Serie A.



IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan 6 (44' st Mirante sv); Calabria 6 (39' st Florenzi sv), Thiaw 6,5, Tomori 6, Theo Hernandez 5,5; Tonali 6, Krunic 6 (26' st Pobega 6); Messias 5,5 (39' st Saelemaekers sv), Diaz 5,5 (27' st De Ketelaere 6), Leao 7,5; Giroud 7. A disp.: Tatarusanu, Adli, Bakayoko, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Origi, Vranckx. All.: Pioli 6,5

Verona (3-5-2): Montipò 6; Magnani 5,5, Hien 6,5, Cabal 5,5 (40' st Dawidowicz sv); Faraoni 7, Tameze 5,5, Veloso 6 (14' st Veloso 6), Sulemana 5,5 (40' st Abildgaard sv), Depaoli 5,5; Ngonge 5 (33' st Gaich 6), Djuric 5,5 (14' st Verdi 6). A disp.: Berardi, Perilli, Braaf, Ceccherini, Coppola, Doig, Hrustic, Kallon, Terracciano, Zeefuik. All.: Zaffaroni 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 46' rig. Giroud, 27' st Faraoni (V), 40' st, 46' st Leao (M)

Ammoniti: Magnani (V), Sulemana (V), Cabal (V), Depaoli (V), Hernandez (M)

Note: recupero 5'+6'



LE STATISTICHE

• Il Milan ha conquistato 43 punti in casa in una stagione di Serie A per la prima volta dalla stagione 2010/11, con Massimilano Allegri in panchina.

• Il Verona ha guadagnato 31 punti nella Serie A 2022/23 e nell’era dei tre punti a vittoria solamente tre volte ne aveva conquistati così pochi in precedenza: 27 nel 1996/97, 28 nel 2015/16 e 25 nel 2017/18.

• Rafael Leão (15) è il secondo giocatore portoghese in grado di segnare almeno 15 gol in una stagione di Serie A, dopo Cristiano Ronaldo (21 nel 2018/19, 31 nel 2019/20, 29 nel 2020/21).

• Rafael Leão è stato coinvolto in cinque gol in Serie A contro il Verona (due reti - quelle di oggi - e tre assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione.

• Olivier Giroud (11) è uno dei tre giocatori che hanno segnato più di 10 gol in casa in questa Serie A, insieme a Lautaro Martínez (12) e Victor Osimhen (12).

• Olivier Giroud ha segnato 13 gol in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei per la prima volta dal 2015/16 (16 in quel caso).

• Il Milan è la squadra contro cui Marco Davide Faraoni ha segnato più gol in Serie A (tre, in 10 confronti).

• Il Verona ha subito un gol su calcio di rigore in Serie A per la prima volta dal 9 gennaio 2022, contro la Salernitana.

• Il Verona non ha effettuato neanche una conclusione in un primo tempo di Serie A per la prima volta dal 19 dicembre 2021, contro il Torino; il primo tiro gialloblù è arrivato infatti solo al 47° minuto di gioco, con Cyril Ngonge.

• Darko Lazovic ha giocato 134 gare con il Verona in Serie A, eguagliando Pietro Fanna (134) come ottavo giocatore più presenze in gialloblù nella competizione.

ROMA-SPEZIA 2-1

Ci pensa ancora lui: Paulo Dybala. Il rigore dell'argentino nel finale regala il 2-1 e la qualificazione in Europa League alla Roma, che batte uno Spezia obbligato, invece, a giocare lo spareggio con il Verona per restare in Serie A. Eppure, Nikolaou sblocca subito al 6', ma i giallorossi pareggiano già nel primo tempo con Zalewski. Nonostante i cambi, serve un rigore nel finale, culminato con l'espulsione di Amian. Dybala batte Zoet e regala il sesto posto alla Roma, che potrà tentare nuovamente di vincere l'Europa League persa in finale contro il Siviglia. Semplici, invece, si giocherà tutto nei prossimi 90 minuti: sarà Serie A o Serie B.

IL TABELLINO

Roma (3-5-2): Svilar 5,5; Celik 6 (1' st Llorente 6), Smalling 6,5, Mancini 6 (37' st Wijnaldum 6); Zalewski 7, Bove 6 (19' st Matic 6), Cristante 6, Pellegrini 6,5; Dybala 7, Belotti (19' st Abraham 6). A disp.: Rui Patricio, Boer, Camara, Darboe, Karsdorp, Ibanez, Solbakken, Spinazzola, Tahirovic, Volpato. All.: Mourinho 6,5

Spezia (3-5-2): Zoet 6; Wisniewski 6, Ampadu 5,5, Nikolaou 6,5 (52' st Krollis sv); Amian 5, Zurkowski 6 (41' st Ekdal 6), Esposito 5,5 (47' st Shomurodov sv), Bourabia 6 (53' st Cipot sv), Reca 6; Gyasi 5,5 (42' st Verde sv), Nzola 6. A disp.: Zovko, Marchetti, Dragowski, Agudelo, Bastoni, Caldara, Ferrer, Kovalenko, Maldini, Sala. All.: Semplici 5,5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 6' Nikolaou (S), 43' Zalewski (R), 44' st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Esposito (S), Pellegrini (R), Nikolaou (S), Zoet (S), Amian (S), Dybala (R), Gyasi (S), Wisniewski (S), Shomurodov (S)

Espulsi: al 43' st Amian per somma di ammonizioni

Note: recupero 1'+14'



LE STATISTICHE

• La Roma ha concluso il campionato fuori dalle prime quattro posizioni per la quinta stagione consecutiva, striscia più lunga registrata in Serie A dalle nove annate comprese tra la 1988/89 e la 1996/97.

• Dalla sua stagione d'esordio in Serie A (2012/13) Paulo Dybala ha segnato 23 dei 26 rigori calciati nella competizione per una percentuale dell'88%, la più alta tra i giocatori con almeno 20 reti realizzate dagli 11 metri nel periodo.

• Dall’annata 1994/95, tra gli attaccanti solo Riccardo Meggiorini (34 nel 2013/14) ha concluso una stagione di Serie A disputando più partite di Andrea Belotti (31) senza segnare neppure un gol.

• La Roma ha vinto una partita in Serie A in cui ha subito un gol per la prima volta dallo scorso ottobre (3-1 vs Verona).

• La Roma ha chiuso questa stagione con 50 gol segnati, mai così pochi in un’annata di Serie A a 20 squadre dal 1950/51 (48, torneo chiuso in 19ª posizione).

• Dimitrios Nikolaou ha segnato al minuto 5.18, realizzando il gol più veloce per lo Spezia in questa Serie A - più in generale, si tratta della terza marcatura più rapida per i liguri nel massimo campionato dopo le due realizzate da Simone Verde rispettivamente il 28 agosto 2021 (3.09) e il 23 maggio 2021 (5.10).

• Tra i centrocampisti che hanno segnato più di un gol in questo campionato solo Tommaso Baldanzi (marzo 2003) e Lazar Samardzic (febbraio 2002) sono più giovani di Nicola Zalewski (gennaio 2002).

• Nessuna squadra ha calciato più rigori in questa Serie A della Roma (10, come Napoli e Sassuolo).

• La Roma ha vinto sette delle ultime otto gare conclusive del campionato di Serie A: dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05) nelle ultime giornate soltanto il Milan ha conquistato più successi (14) dei giallorossi (13),

• Lo Spezia ha chiuso questa stagione con 62 gol subiti, minor totale in una singola annata in Serie A – I liguri, tuttavia, ne hanno segnati appena 31, peggior dato in una singola stagione nel massimo campionato.

• Lo Spezia non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 10 trasferte in Serie A, striscia più lunga diu gare esterne senza vittorie nel massimo campionato al pari di quella registrata tra il febbraio e l’agosto 2021.



UDINESE-JUVENTUS 0-1

Non basta il ritorno al gol di Federico Chiesa: la Juventus, pur vincendo 1-0 a Udine, chiude settima a causa del rigore del grande ex Dybala e non va oltre la Conference League, in attesa di capire quali saranno le scelte della Uefa sui bianconeri. L'ex Fiorentina, partito titolare, sblocca una partita che la formazione di Allegri rischia di aprire già nel primo tempo con la traversa di Bonucci. Quarto ko di fila per l'Udinese, che saluta invece la Serie A con un totale di 46 punti.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Abankwah 6 (14' st Cocetta), Perez 5,5, Guessand 6 (35' st Buta); Pereyra 6,5, Samardzic 6, Walace 5,5 (2' st Arslan 6), Lovric 5,5, Udogie 6; Thauvin 5,5 (34' st Semedo), Beto 5,5 (34' st Nestorovski). A disp.: Padelli, Piana, Bassi, Castagnaviz, Centis, Russo. All.: Sottil 5,5

Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bonucci 6,5 (49' st Rugani sv), Danilo 6; Cuadrado 6, Miretti 6,5 (17' st Di Maria 5,5), Locatelli 6, Rabiot 6, Kostic 5,5 (1' st Iling-Junior 6,5): Chiesa 7 (34' st Paredes 6), Milik 6 (34' st Kean 6). A disp.: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Barbieri, Riccio, Sersanti. All.: Allegri 6

Arbitro: Guida

Marcatore: 23' st Chiesa

Ammoniti: Gatti (J), Paredes (J), Arslan (U), Nestorovski (U), Sottil (U)

Note: recupero 2'+4'



LE STATISTICHE

• Da inizio maggio 2023, solamente Domenico Berardi (cinque) ha preso parte a più gol di Federico Chiesa tra i giocatori italiani in Serie A (quattro, due gol e due assist).

• Secondo gol per Federico Chiesa contro l'Udinese in Serie A: solamente contro Milan e Bologna (entrambe sei), l’attaccante ha preso parte a più gol che contro la squadra friulana nella competizione (cinque, due reti e tre assist).

• L’Udinese ha subito due ko interni di fila senza reti all’attivo nella competizione per la prima volta dal settembre 2021 (in quel caso vs Napoli e Fiorentina con Luca Gotti in panchina).

• La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in questo campionato, meno solo della Lazio (21): l’ultima volta che i bianconeri hanno collezionato più clean sheet in un singolo torneo di massima serie risale al 2017/18 (22 in quel caso, sempre con Allegri in panchina).

• La Juventus ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (1P), tante vittorie come nelle precedenti 16 trasferte nella competizione (6N, 7P).

• L’Udinese ha registrato quattro ko consecutivi in Serie per la prima volta da ottobre 2018, con Julio Velázquez in panchina.

• L’Udinese ha perso due gare interne di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022 (tre in quel caso, contro Salernitana, Fiorentina e Spezia).

• A partire dall’inizio di aprile 2023, solamente la Sampdoria (sette) ha collezionato più sconfitte dell’Udinese in Serie A (sei).

• 431ª presenza per Leonardo Bonucci in Serie A. Il difensore supera Giorgio Chiellini (430) portandosi in solitaria al 42° posto nella classifica generale dei giocatori con più presenze in Serie A.

• 200ª presenza con la maglia dell'Udinese per Roberto Pereyra contando tutte le competizioni.

• La Juventus ha effettuato 10 conclusioni nel primo tempo di questa gara di Serie A contro l’Udinese: questa è la prima frazione di gioco in cui i bianconeri hanno calciato più volte senza trovare la via della rete in questo torneo (10).



LA CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE A