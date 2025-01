Serie A, le formazioni ufficiali di Juve-Milan

Cambiaso regolarmente titolare, Nico Gonzalez unica punta con Vlahovic che si accomoda in panchina. Dalla parte opposta Abraham è il terminale offensivo, con Fofana e Bennacer in mediana e Musah sulla tre quarti insieme a Leao e Reijnders. Sono queste le scelte di formazione di Thiago Motta e Sergio Conceiçao per Juve-Milan, gara valida per la 21/a giornata di Serie A.