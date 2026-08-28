Norvegia, Haaland in lutto per la morte di re Harald V

La scomparsa di Re Harald V di Norvegia, spentosi a 89 anni al Rikshospitalet di Oslo dopo oltre trentacinque anni di regno, ha suscitato profonda commozione in tutta la nazione ed è stata accompagnata da numerosi tributi del mondo dello sport.
Tra i messaggi più toccanti spicca quello del centravanti norvegese Erling Haaland, che ha voluto rendere omaggio al sovrano condividendo un ricordo sui propri canali social: "Riposa in pace, Re Harald. Grazie per tutto ciò che hai significato per la Norvegia. È stato un onore incontrarti".
Nonostante l'età, con l'aiuto di un bastone, il re di Norvegia era riuscito a mantenere molti dei suoi incarichi ufficiali, tra cui l'incontro con la Nazionale di calcio al suo ritorno in patria, dopo la qualificazione ai quarti di finale ai Mondiali.