Serie A, la Roma vola con Malen e Dybala: Torino ko, Gasp stacca la Juve nella corsa Champions

LE STATISTICHE DI TORINO-ROMA

La Roma ha vinto 14 delle 21 partite disputate in questo campionato (7P) e solo tre volte ha ottenuto più successi a questo punto di un singolo torneo di Serie A (16 nel 2000/01, 15 nel 2013/14 e nel 2016/17).

Paulo Dybala è il primo giocatore straniero a prendere parte ad almeno 200 gol (131G, 69 A) nelle ultime 20 stagioni in Serie A (dal 2006/07). nonché il quinto in generale nel periodo dopo Ciro Immobile, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale e Domenico Berardi.

Donyell Malen è il primo attaccante della Roma a segnare al suo esordio in giallorosso in Serie A da Stephan El Shaarawy (vs Frosinone il 30 gennaio 2016).

Donyell Malen è il quinto giocatore di nazionalità sportive olandese a trovare il gol con la maglia della Roma in Serie A, dopo Kevin Strootman, Justin Kluivert, Rick Karsdorp, Georginio Wijnaldum e Dean Huijsen.

Paulo Dybala è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 26 ottobre scorso (vs Sassuolo).

Donyell Malen è tornato a segnare partendo da titolare in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre (doppietta vs Burnley in Premier League con l’Aston Villa).

Dal suo arrivo alla Roma nella stagione 2022/23, solamente Rafael Leão (27) e Federico Dimarco (21) hanno servito più assist in Serie A rispetto a Paulo Dybala (20, come Nicolò Barella).

Il Torino ha perso sette delle ultime 10 partite disputate in Serie A (3V) – dal weekend del primo ko di questa serie (21-24 novembre 2025) nessuna formazione ha perso più incontri dei granata nei cinque principali campionati europei (sette anche Burnley e Wolverhampton).

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in almeno 10 delle prime 21 gare disputate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2014/15 (11 in quel caso).

La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre incontri di fila sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta dal periodo aprile-maggio 2025, con Claudio Ranieri in panchina.

Il Torino ha perso almeno 10 delle sue prime 21 partite in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2019/20 (10 anche in quel caso).

Il Torino ha perso tre partite consecutive in Serie A per la seconda volta sotto la gestione di Marco Baroni, dopo I tre ko registrati tra nvembre e dicembre scorsi (vs Como, Lecce e Milan in quel caso).

Gianluca Mancini ha raggiunto contro il Torino quota 300 partite disputate con la maglia della Roma in tutte le competizioni, diventando il quarto giocatore dell’attuale club capitolino con 300 o più presenze in giallorosso, dopo Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy.