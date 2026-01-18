Serie A, la Roma vola con Malen e Dybala: Torino ko, Gasp stacca la Juve nella corsa Champions

Grande prestazione dei giallorossi che si prendo il quarto posto solitario in classifica
Successo importantissimo per la Roma nella ventunesima giornata di Serie A: i giallorossi vincono 2-0 in casa del Torino e si prendono il quarto posto, staccando la Juventus. A decidere il match è l'ultimo arrivato nella Capitale: Donyell Malen, in prestito dall'Aston Villa, impiega 26 minuti a sbloccare la partita con un destro su assist di Dybala, il tutto poco dopo un gol annullato. Prima rete con la Roma solo rinviata, poi la Joya serve l'olandese che davanti a Paleari non sbaglia. Svilar deve salvare solo su Lazaro, poi nella ripresa, precisamente al 72', il tocco ravvicinato dell'argentino servito da Rensch chiude ufficialmente la partita. L'unico neo per Gasperini è l'infortunio, poco prima dell'episodio decisivo, di Hermoso, costretto a uscire a metà primo tempo con Ghilardi che prende il suo posto. Nel finale, debutta l'altro volto nuovo, Robinio Vaz. Quarto ko nelle ultime cinque partite di campionato per i granata, che restano a 23 punti, solo a +6 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina.
LE PAGELLE DELLA ROMA
Svilar 6,5 - Poche parate, ma importanti: una su Lazaro per evitare l'1-1.
Mancini 6 - Regge insieme ai compagni di reparto e non risente del giallo a inizio ripresa
Ndicka 6,5 - Il migliore del reparto arretrato: trova interventi decisivi per evitare ripartenze.
Hermoso 6 - Gioca metà primo tempo, poi deve uscire per infortunio.
Rensch 6,5 - Fondamentale l'assist per Dybala in occasione del 2-0.
Cristante 6 - Si vede molto di più al tiro dei suoi compagni di reparto. Impreciso ma sostanzioso.
Koné 6 - A centrocampo duella con i colleghi fisici e di qualità del Torino.
Wesley 6 - Non sfonda, ma è comunque puntuale e non commette errori.
Dybala 7,5 - Decisivo con l'assist a Malen per l'1-0 e con il gol che chiude la partita.
Pellegrini 5,5 - Non una partita eccezionale, sulla trequarti non ha modo di incidere.
Malen 7 - Uno dei migliori debuttanti in Serie A negli ultimi anni: decide la sfida e si vede annullare un altro gol.
Ghilardi 6 - Entra praticamente a freddo al posto di Hermoso.
Soulé 6 - Entra per dare maggiore qualità in coppia con Dybala.
Vaz 6 - L'altro debuttante non ha modo di incidere, ma le occasioni non mancheranno.
Pisilli 6 - Inserito subito dopo il 2-0, gestisce a centrocampo nel finale.
Tsimikas 6 - Prende il posto di un ottimo Rensch per gestire gli ultimi minuti.
IL TABELLINO
TORINO-ROMA 0-2
Torino (3-5-2): Paleari 6; Tameze 6, Ismajli 5,5, Coco 6; Lazaro 6, Vlasic 5,5, Ilkhan 6 (32' st Anjorin 6), Gineitis 5,5 (1' st Casadei 6), Aboukhlal 5,5 (31' Pedersen 5,5); Ngonge 5,5 (31' st Njie 6), Adams 6. A disp.: Popa, Israel, Maripan, Simeone, Gabellini, Pellini, Kugyela. All.: Baroni 5,5
Roma (3-4-2-1): Svilar 6,5; Mancini 6, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (22' Ghilardi 6); Rensch 6,5 (32' st Tsimikas 6), Cristante 6, Koné 6, Wesley 6; Dybala 7,5 (32' st Pisilli 6), Pellegrini 6 (7' st Soulé 6), Malen 7 (31' st Vaz 6). A disp.: Vasquez, Zelezny, Celik, Ziolkowski, Arena. All.: Gasperini 7
Arbitro: Chiffi
Marcatori: 26' Malen, 27' st Dybala
Ammoniti: Ismajli (T), Mancini (R), Vlasic (T)
LE STATISTICHE DI TORINO-ROMA
La Roma ha vinto 14 delle 21 partite disputate in questo campionato (7P) e solo tre volte ha ottenuto più successi a questo punto di un singolo torneo di Serie A (16 nel 2000/01, 15 nel 2013/14 e nel 2016/17).
Paulo Dybala è il primo giocatore straniero a prendere parte ad almeno 200 gol (131G, 69 A) nelle ultime 20 stagioni in Serie A (dal 2006/07). nonché il quinto in generale nel periodo dopo Ciro Immobile, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale e Domenico Berardi.
Donyell Malen è il primo attaccante della Roma a segnare al suo esordio in giallorosso in Serie A da Stephan El Shaarawy (vs Frosinone il 30 gennaio 2016).
Donyell Malen è il quinto giocatore di nazionalità sportive olandese a trovare il gol con la maglia della Roma in Serie A, dopo Kevin Strootman, Justin Kluivert, Rick Karsdorp, Georginio Wijnaldum e Dean Huijsen.
Paulo Dybala è tornato a segnare in Serie A per la prima volta dal 26 ottobre scorso (vs Sassuolo).
Donyell Malen è tornato a segnare partendo da titolare in campionato per la prima volta dallo scorso ottobre (doppietta vs Burnley in Premier League con l’Aston Villa).
Dal suo arrivo alla Roma nella stagione 2022/23, solamente Rafael Leão (27) e Federico Dimarco (21) hanno servito più assist in Serie A rispetto a Paulo Dybala (20, come Nicolò Barella).
Il Torino ha perso sette delle ultime 10 partite disputate in Serie A (3V) – dal weekend del primo ko di questa serie (21-24 novembre 2025) nessuna formazione ha perso più incontri dei granata nei cinque principali campionati europei (sette anche Burnley e Wolverhampton).
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in almeno 10 delle prime 21 gare disputate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2014/15 (11 in quel caso).
La Roma ha mantenuto la porta inviolata in tre incontri di fila sotto la guida dello stesso allenatore per la prima volta dal periodo aprile-maggio 2025, con Claudio Ranieri in panchina.
Il Torino ha perso almeno 10 delle sue prime 21 partite in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2019/20 (10 anche in quel caso).
Il Torino ha perso tre partite consecutive in Serie A per la seconda volta sotto la gestione di Marco Baroni, dopo I tre ko registrati tra nvembre e dicembre scorsi (vs Como, Lecce e Milan in quel caso).
Gianluca Mancini ha raggiunto contro il Torino quota 300 partite disputate con la maglia della Roma in tutte le competizioni, diventando il quarto giocatore dell’attuale club capitolino con 300 o più presenze in giallorosso, dopo Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy.