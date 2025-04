Serie A, la coppa dello scudetto in tour in Georgia

A Tbilisi ha fatto tappa il 'Tour del Trofeo'. Mootaz Chehade, rappresentante della Lega Serie A, ha portato nella capitale della Georgia la famosa coppa dello Scudetto, il trofeo assegnato annualmente al club calcistico vincitore del campionato italiano di Serie A, nell'ambito della seconda edizione di 'Betsson: Crossroads - Sports Storytelling Forum'. Il forum ha visto la partecipazione di alcuni grandi calciatori, tra cui anche uno dei migliori portieri della storia del calcio, Edwin van der Sar, che per due anni è stato il primo portiere straniero della Juventus. In analogia con il 'Derby d'Italia' è stata organizzata anche una partita tra i giovani giocatori georgiani under 11 dell'Inter Academy Georgia, la prima inaugurata nel 2021 nel Caucaso meridionale dalla società calcistica FC Internazionale Milano, e della Juventus Academy, aperta nel 2023 scorso a Tsalenjikha.